Muore donna per crollo balcone a Livorno, il prefetto convoca un tavolo permanente

Dopo la morte di una donna nel crollo di un balcone, il prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi convocherà nei prossimi giorni un tavolo permanente dedicato alla prevenzione dei rischi per la pubblica incolumità. La decisione arriva dopo una serie di episodi verificatisi negli ultimi mesi in città, che hanno interessato balconi, cornicioni, facciate, coperture e altre parti di edifici.

Al tavolo parteciperanno Comune, Vigili del fuoco, Ordini degli ingegneri e degli architetti, Collegio dei geometri, oltre alle associazioni degli amministratori di condominio e della proprietà edilizia. L'obiettivo sarà ricostruire il quadro delle procedure attualmente utilizzate per segnalare e accertare le situazioni di potenziale pericolo, verificando tempi e modalità dei sopralluoghi e gli interventi necessari per la messa in sicurezza.

La Prefettura valuterà inoltre l'introduzione di procedure coordinate e stabili, anche attraverso un protocollo operativo, e di forme di ricognizione preventiva degli immobili maggiormente esposti al rischio. Particolare attenzione sarà riservata agli edifici già interessati da segnalazioni, diffide, ordinanze o precedenti interventi.

"Il mio primo pensiero - afferma Dionisi - va alla signora che ha tragicamente perso la vita e alla sua famiglia". Il prefetto ha espresso cordoglio al marito e ai figli, sottolineando che l'accertamento di eventuali responsabilità per la tragedia spetta alla magistratura. Alle istituzioni amministrative, ha aggiunto, compete invece il compito di verificare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di intervenire su eventuali inefficienze.

"Quando è in gioco la pubblica incolumità non sono ammissibili sottovalutazioni: la sicurezza e la vita stessa delle persone impongono il massimo rigore e la massima tempestività", ha concluso Dionisi