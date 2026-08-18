"Addio amica mia": una lettera di 29 anni fa ritrovata tra gli scogli all'Elba

Attualità Campo nell'Elba
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Ventinove anni fa, nel luglio 1997, qualcuno ha scritto una lettera d'addio prima di partire per gli Stati Uniti. Ora quella lettera viene ritrovata e fa il giro dei social. Succede a Seccheto, nella costa meridionale dell'Isola d'Elba. La missiva è scritta a mano da una ragazza che si chiama Rebecca ed è indirizzata a una tale MG. A ritrovarla è stata una bambina mentre giocava tra gli scogli.

"Ciao MG. Da domani non ci rivedremo mai più, non ce la faccio a dirti queste poche parole di persona, ma lo farò con una lettera, una semplice lettera di quelle che ti dimentichi quasi nella cassetta della posta, di quelle che sanno di antico ma anche ricordi di mille emozioni racchiuse in un semplice pezzo di carta. Sii sempre gentile anche con il tuo peggior nemico perché la gentilezza è la prima cosa sempre" si legge nella lettera.

E ancora: "Mi ricordo ancora quando da piccole c’eravamo incontrate su quel muretto, un semplicissimo muretto sulla passeggiata del mare. Tutto questo finisce da domani, sarà come il nostro scrigno segreto dei ricordi, ormai è tutto un vecchio capitolo ormai chiuso. Spero che un giorno ti riveda magari insieme alla tua futura famiglia o bambini. È il momento di salutarti: addio, addio alle giornate passate assieme, addio alla vecchia sartoria in cima al viale, addio alle cene la vigilia di Natale, addio al rumore del mare, addio. Grazie per tutti i momenti passati insieme".

La lettera, come detto, è stata postata su un gruppo Facebook ed è diventata virale. Nel giro di poche ore molte persone hanno riconvidiso questa storia.

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