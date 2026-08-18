Livorno, divieti preventivi di balneazione dopo i recenti temporali

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Sono interessati gli specchi d’acqua Bellana, Terrazza Mascagni e tratti di Ardenza Sud, Antignano Sud e Amerigo Vespucci

È in vigore da oggi, martedì 18 agosto, il divieto temporaneo di balneazione in alcuni tratti di costa cittadini. Sono interessati gli specchi d’acqua “Bellana”, “Terrazza Mascagni”, “Ardenza Sud” limitatamente al tratto che va da cento metri a nord fino a cento metri a sud rispetto alla scalinata di Antignano, e infine il tratto che va da cento metri a nord fino a centro metri a sud rispetto all’Hotel Villa Alma Pace (viale Amerigo Vespucci 50). Quest’ultimo tratto di costa ricade in parte nell’area di balneazione “Antignano Sud”, in parte nell’area “Amerigo Vespucci”.

Il divieto è stato disposto dall’Amministrazione comunale in via preventiva, a tutela della salute pubblica (in base all’ordinanza gestionale n. 128/2024),  dopo la segnalazione da parte di ASA dell'attivazione dello scarico a mare di alcuni terminali delle fognature bianche e degli scaricatori di piena con rilascio di acque di scorrimento, a seguito delle forti piogge verificatesi ieri, lunedì 17 agosto.

Adesso occorrerà attendere gli esiti dei campionamenti disposti da ARPAT, in base ai quali i divieti di balneazione potranno essere in tutto o in parte revocati.

Si ricorda che anche nello specchio d’acqua Rio Felciaio è interdetta la balneazione, per tutta la stagione 2026. 

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

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