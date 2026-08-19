Incendio nella notte in un appartamento di Pitigliano

Nella notte, poco dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco grossetani sono intervenuti per un incendio in un appartamento al terzo piano in via Vicolo Gaeta, a Pitigliano.

I due occupanti dell’abitazione sono riusciti a mettersi in salvo e non hanno riportato ferite.

Sul posto sono state inviate le squadre dei vigili del fuoco di Gradoli (VT) e Orbetello, con il supporto dei volontari di Manciano, che hanno domato le fiamme.

L’appartamento è stato dichiarato inagibile insieme alle unità abitative adiacenti. Per le necessarie verifiche tecniche è intervenuto il funzionario di servizio della sede centrale di Grosseto.

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