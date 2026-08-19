Palazzuolo sul Senio, incendio boschivo in Alto Mugello: elicotteri in azione

Incendio di vegetazione a Palazzuolo sul Senio: sul posto, dalle 13, stanno intervenendo i vigili del fuoco del comando di Firenze e di Bologna, rispettivamente con i distaccamenti di Marradi e Borgo San Lorenzo e i distaccamenti di Fontana Felice e Casole Valsenio. I pompieri stanno operando con tre squadre e quattro automezzi, anche a protezione di alcune abitazioni presenti in prossimità del rogo. Presente anche personale dell'organizzazione regionale dell'Aib ed elicotteri della Regione Toscana.

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