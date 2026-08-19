Ferragosto, risse all'Elba: intervengono i carabinieri, sei denunciati

Cronaca Isola d'Elba
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Due episodi a Procchio e Capoliveri, decisive le immagini delle telecamere

Sei persone sono state denunciate a piede libero dai carabinieri di Portoferraio al termine di un'attività di controllo e di accertamento avviata dopo alcuni episodi di violenza verificatisi sull'isola nelle scorse settimane. Le indagini, supportate anche dall'analisi delle immagini delle videosorveglianze, hanno permesso di ricostruire due risse avvenute a Procchio e Capoliveri e di identificare i presunti partecipanti.

I controlli, intensificati in occasione del periodo di Ferragosto anche con il supporto del 4° Nucleo Elicotteri di Pisa, hanno interessato in particolare le aree maggiormente frequentate, con l'obiettivo di prevenire situazioni di pericolo e garantire la sicurezza.

Uno degli episodi al centro degli accertamenti risale alle scorse settimane e si è verificato nella zona di Procchio, nel territorio di Marciana. Attraverso l'acquisizione e l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, i militari hanno ricostruito la dinamica della rissa e identificato alcune delle persone coinvolte. Tra queste ci sarebbe anche una persona ritenuta responsabile di aver provocato una ferita alla testa a uno dei partecipanti utilizzando una bottiglia di vetro.

Un secondo episodio è avvenuto a Capoliveri, dove una violenta colluttazione ha richiesto l'intervento dei carabinieri. Gli investigatori hanno raccolto diverse testimonianze e analizzato le immagini delle telecamere di un supermercato e del sistema di videosorveglianza comunale. Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire anche le successive colluttazioni avvenute nelle aree di parcheggio. Al termine dell'indagine, sei persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria di Livorno.

Un ulteriore intervento si è verificato a Rio Marina nella serata del 16 agosto. I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione relativa a una persona nei pressi di un esercizio pubblico. L’uomo è stato successivamente rintracciato sul lungomare in evidente stato di alterazione psicofisica.

Dagli accertamenti è emerso che si trovava fuori dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto alla detenzione domiciliare. I militari lo hanno accompagnato nuovamente al domicilio e, vista la persistente agitazione, hanno richiesto l'intervento del personale sanitario. Informata l'autorità giudiziaria, la persona è stata denunciata per la violazione delle prescrizioni legate alla misura cautelare.

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