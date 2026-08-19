Spettacolo con Caterina Guzzanti a ingresso gratuito a San Giuliano Terme

Uno spettacolo sulla fragilità: un lungo, intimo, delicato flusso di pensiero, dal punto di vista femminile, sulle dinamiche nascoste che regolano i rapporti di coppia. Caterina Guzzanti e Federico Vigorito saranno i protagonisti di 'Secondo Lei', appuntamento mercoledì 9 settembre alle 21 al Parterre di San Giuliano Terme.

«Lo spettacolo di Guzzanti e Vigorito costituisce un altro passo in avanti nel percorso avviato da tempo e con il quale vogliamo continuare a fare crescere la qualità della proposta culturale di San Giuliano Terme mantenendo fede all'impegno di garantire, comunque, un accesso gratuito e davvero quindi alla portata di tutti – dice l'assessore comunale alla cultura Angela Pisano -. Siamo felici che quest'approccio si sia integrato alla perfezione con quello della rassegna “Anime Narranti” e siamo grati all'Acquario della Memoria per aver pensato a noi e al nostro territorio per ospitare uno spettacolo di questo livello»

'Secondo Lei' è una storia sulla crisi tanto del maschio quanto della femmina, nella quale dolore e ironia convivono nel paradosso della coppia: da dove viene la sensazione che per diventare adulti ci si debba rifugiare nell’altra persona anziché investire nella propria indipendenza? Perché non scappiamo a gambe levate neanche quando nella coppia ci sono più compromessi che felicità? In attesa di “secondo lui”, nel frattempo ci si arrangia secondo lei. Caterina Guzzanti, protagonista della scena teatrale e televisiva italiana dagli anni ’90, negli ultimi anni ha intrapreso un percorso sempre più orientato al teatro d’autore, anche come autrice e regista. Insieme a Federico Vigorito, celebre attore di prosa attivo principalmente in ambito teatrale, condivide progetti di prosa e drammaturgia contemporanea.

Inserito nella rassegna “Animali Narranti”, organizzato da Acquario della Memoria e dall’associazione teatrale VivaVoce con il contributo della Fondazione Pisa, grazie al sostegno del Comune di San Giuliano Terme l'evento sarà ad ingresso gratuito ed inserito nel cartellone del Settembre San Giulianese. 400 i posti disponibili, prenotazioni aperte dal 20 agosto su www.spaziomumu.com. In caso di maltempo sarà spostato al Pala Todisco.

«Riscopriamo il fascino del racconto con i suoi tempi, lasciando al pubblico la possibilità di immaginare persone, luoghi, oggetti, mondi: un film diverso per quante sono le menti di ciascuno spettatore - così Lorenzo Garzella e Giulia Solano, presidenti di Acquario della Memoria e Vivavoce, spiegano l'obiettivo della rassegna - l'utilizzo di spazi non canonici contribuisce a creare un rapporto più diretto con il pubblico»

Dopo una serie di appuntamenti che hanno coinvolto molte location con epicentro allo spazio Mumu dove è allestita la mostra 'Bestiario Esistenziale' di Martina Rotondo, il gran finale della rassegna sarà domenica 20 settembre alle 21 al Teatro Nuovo con 'The beat of Freedom. La Resistenza a fumetti', con Marta Cuscunà ed il fumettista Fabio Babich. Marta Cuscunà è autrice e performer di teatro visuale, nella sua ricerca unisce l'attivismo alla drammaturgia per figure. La sua lettura delle lettere partigiane tratte dal volume 'Io sono l’ultimo', recitate con un accompagnamento rock, saranno di ispirazione per Fabio Babich. Il fumettista, che dal 2016 disegna Dragonero per Sergio Bonelli Editore, tradurrà dal vivo queste suggestioni in tavole a fumetti evocando paesaggi ed atmosfere del libro. Informazioni, prezzi e prenotazioni su www.spaziomumu.com

La rassegna 'Animali Narranti', creata da Acquario della Memoria in stretta sinergia con l’associazione teatrale VivaVoce, è sostenuta dalla Fondazione Pisa con la collaborazione di Comune di Pisa, Comune di San Giuliano Terme, Università di Pisa, Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Pala Todisco, Cinema Arsenale, Bosco dei Talenti e degli sponsor Net7, Campano lab, 2eMMe studio. Nel gruppo di lavoro: Veronica Cardelli, Sofia Davila, Serena Tonelli, Nicola Trabucco, Alberto lorio, Sonia Cerrai.

Fonte: Comune di San Giuliano Terme