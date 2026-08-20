Auto rimane in bilico sul fosso, anziano salvato dai pompieri

Cronaca Massa
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I vigili del fuoco di Massa-Carrara sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi, giovedì 20 agosto, sul Lungomare di Levante a Marina di Massa per un incidente stradale. Una vettura ha urtato la recinzione rimanendo in bilico sul fosso Magliano.

Il personale ha provveduto a mettere in sicurezza la vettura con l'ausilio dell'autogru ed a estricare la persona rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo. Si tratta di un uomo di 87 anni che è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 per il successivo trasporto in ospedale.

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