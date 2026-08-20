Cimitero della Futa, stop alle rappresentazioni di Archivio Zeta. Marchi: "Le istituzioni facciano squadra per trovare una soluzione"

"Condivido e sostengo il percorso avviato dalla Regione Toscana, con l'assessora regionale alla Cultura Cristina Manetti, per aprire un dialogo fra le parti sul futuro delle attività culturali al Cimitero Militare Germanico della Futa, così come la disponibilità a collaborare espressa dal presidente dell’Unione dei Comuni del Mugello Tommaso Triberti". Lo dichiara Enrico Marchi, consigliere metropolitano di Territori al Centro-Casa Riformista, intervenendo sulla decisione del Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge di concludere nel 2026 le rappresentazioni di Archivio Zeta e di non autorizzare, dal 2027, ulteriori iniziative culturali.

"Da oltre vent'anni – prosegue – il lavoro di Archivio Zeta unisce teatro, memoria e riflessione sulla guerra nel pieno rispetto della sacralità del luogo. In una fase segnata da forti tensioni sociali e dal riaffiorare della destra radicale in Europa, mantenere vivi i luoghi e le esperienze che custodiscono i valori della memoria, della pace e della convivenza democratica è ancora più importante".

"Le ragioni delle famiglie dei caduti vanno rispettate, così come la sacralità del Cimitero della Futa – continua il consigliere – ma proprio per questo servono dialogo, ascolto e capacità di costruire un’intesa. Le istituzioni devono fare squadra e individuare una strada che tenga insieme memoria, rispetto del luogo e attività culturali".

"È in questo quadro – conclude – che stupisce la posizione espressa da Sindaco e gruppo di maggioranza del Comune di Firenzuola, che sembrano rassegnarsi all’interruzione di un’esperienza costruita in oltre vent’anni, ritenendo sufficiente la possibilità di proseguire le attività altrove. Una posizione che sminuisce il valore di un percorso culturale e civile e il legame profondo tra teatro, memoria e questo luogo. Il Cimitero della Futa è parte integrante del significato di quell’esperienza: per questo tutte le istituzioni del territorio devono fare la propria parte per mantenere aperto il confronto e cercare una soluzione".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa