Evade dai domiciliari, la polizia lo trova con eroina e cocaina

È sottoposto ai domiciliari, ma viene sorpreso dalla polizia fuori casa in un orario non consentito: con sé aveva della droga. Un 32enne è stato così arrestato a Livorno con l'accusa di evasione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo aver trovato la droga in suo possesso, gli agenti hanno perquisito anche la sua abitazione. All'interno sono state rinvenute alcune dosi di eroina e cocaina, un bilancino di precisione e più di 3mila euro in contanti. L'arresto è stato convalidato e per l'uomo sono stati confermati i domiciliari. Nei suoi confronti è stato inoltre disposto l'utilizzo del braccialetto elettronico.

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