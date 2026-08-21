Tragedia in Crozia, muore un 21enne in vacanza

Tragedia a Pag, in Croazia, dove un ragazzo di 21 anni, originario di Montevarchi, è morto durante una vacanza sull'isola. Il giovane, Leonardo Bucci, si trovava nella zona di Novalja insieme ad alcuni amici e, secondo le prime ricostruzioni, aveva noleggiato una moto d'acqua.

L'allarme è scattato nella giornata di ieri, 20 agosto, quando il 21enne non ha fatto ritorno. Le autorità croate hanno avviato le ricerche con la polizia e la Capitaneria di porto di Karlobag. Poco dopo il corpo è stato individuato in mare, nei pressi della baia di Caska. Il decesso è stato comunicato alle 19.49.

Restano da accertare le circostanze della morte. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella di un malore, ma al momento non sono escluse altre possibilità. Sul corpo è stata disposta l'autopsia, che potrà fornire elementi utili a chiarire le cause del decesso.

La notizia ha raggiunto Montevarchi nella mattinata di oggi, suscitando profondo cordoglio nella comunità locale. Gli accertamenti sono condotti dalla polizia croata.