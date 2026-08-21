Restaurata la scultura sul pontile di Tonfano danneggiata a Ferragosto

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Per volontà dell'artista, l'intervento di riparazione è stato eseguito lasciando visibili le 'tracce' dell'accaduto

Dopo un rapido “pit-stop” ha ripreso posizione sul pontile di Tonfano “Alla fine del nido”, la scultura di Veronica Fonzo danneggiata nella notte di Ferragosto. Per volontà dell'artista, l'intervento di riparazione è stato eseguito lasciando visibili le “tracce” dell'accaduto; in corrispondenza della parte più rovinata, invece, è stato apposto un elemento circolare, richiamando una sorta di bendaggio.

L'opera, realizzata al laboratorio Franco Cervietti Studio in resina ecologica, su basi di pietra arenaria, è quindi pronta per l'inaugurazione della rassegna diffusa “Omaggio agli artigiani 2026”, in programma domani (sabato 22 agosto) alle 10 nella località di Marina.

Fonte: Comune di Pietrasanta - Ufficio Stampa

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