Bollo auto, Giani: "Alla Toscana mancano 200 milioni, la compensazione non basta"

La sospensione del bollo auto nel 2027 comporterebbe per la Toscana un minore gettito di circa 200 milioni di euro. È quanto ha riferito il presidente della Regione Eugenio Giani rispondendo in Consiglio regionale a un'interrogazione di Fratelli d'Italia sulle entrate derivanti dalla tassa automobilistica.

Secondo i dati citati da Giani, nel 2025 il gettito complessivo della tassa automobilistica in Toscana è stato di 450 milioni di euro. La quota relativa alle auto sotto gli 80 chilowatt sarebbe pari a 185 milioni, mentre altri 15 milioni deriverebbero dai ciclomotori.

"Da 450 milioni quindi quello che ci viene sottratto con queste esenzione è pari a 200 milioni circa", ha spiegato Giani.

Il presidente della Regione ha quindi fatto riferimento alla compensazione di circa 2,3 miliardi di euro prevista dal Governo per le Regioni a fronte della sospensione del bollo auto nel 2027. Secondo il calcolo illustrato in Consiglio regionale, dividendo la somma complessiva per le 20 Regioni si arriverebbe a circa 115 milioni di euro per la Toscana, lasciando una differenza di circa 85 milioni.

"Di questi 200 milioni che ci vengono a mancare - ha detto Giani - la cifra 2,3 miliardi di compensazioni se la dividiamo per le 20 regioni, arriviamo a 115 milioni. Ad oggi quindi noi abbiamo una cifra di 85 milioni che ci rimane scoperta ma vedremo cosa accade in sede di dibattito, essendo un decreto legge".

Giani ha inoltre evidenziato una differenza nelle tempistiche di incasso tra il bollo auto e il trasferimento delle risorse statali. "Il bollo significa avere la grande parte delle risorse a gennaio-febbraio quando viene pagato", mentre "il trasferimento erariale significa averlo durante l'anno".

Secondo il presidente toscano, proprio questo meccanismo potrebbe creare difficoltà nella gestione delle entrate regionali: "Noi ci troviamo ad essere fortemente compromessi senza quei 200 milioni che ci arrivavano subito".