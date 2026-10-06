Conferenza Università e Territorio: rinnovato a Pisa il protocollo d’intesa

È stato rinnovato ieri, lunedì 5 ottobre, nella Sala Baleari di Palazzo Gambacorti, il protocollo d’intesa per la Conferenza Università e Territorio (CUT), il tavolo permanente di concertazione nato per rafforzare il rapporto tra la città, il mondo universitario e il sistema della ricerca pisano.

La principale novità del nuovo protocollo è l’ampliamento della partecipazione alla CUT, con l’ingresso a pieno titolo di tre importanti realtà della ricerca pisana: Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e Osservatorio Gravitazionale Europeo EGO dell’interferometro VIRGO. I tre enti si aggiungono a Comune di Pisa, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore, DSU Toscana e Consulta Comunale degli Studenti Universitari, ampliando così il confronto tra le principali istituzioni cittadine del mondo universitario, della ricerca e del diritto allo studio e andando nella direzione di un concreto sistema unico pisano delle università e degli enti di ricerca.

A sottoscrivere il protocollo sono stati il sindaco di Pisa Michele Conti, il rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi, il professor Giuseppe Turchetti per la Scuola Superiore Sant’Anna, il professor Tommaso Pizzorusso per la Scuola Normale Superiore, Roberto Scopigno, presidente dell’Area della Ricerca di Pisa del CNR, Paolo Spagnolo, direttore della Sezione di Pisa dell’INFN, Massimo Carpinelli, direttore di EGO-Virgo, Alessandra Gemmiti per il DSU Toscana e Iris D’Alessandro, presidente della Consulta dei giovani dell’Università di Pisa. Era inoltre presente l’assessore ai Rapporti con le istituzioni universitarie del Comune di Pisa, Frida Scarpa.

La CUT rappresenta uno spazio stabile di confronto tra il Comune, il sistema universitario e gli enti di ricerca, con l’obiettivo di rafforzare il sistema universitario e della ricerca pisano, favorire una maggiore integrazione degli studenti nella città e migliorare la qualità della vita della comunità studentesca. Tra i temi di confronto rientrano le politiche abitative, la mobilità e il trasporto pubblico, le politiche sociali e culturali e ogni altra questione di interesse comune.

La Conferenza si riunirà almeno tre volte l’anno. Il protocollo ha una durata di tre anni, prorogabile per un ulteriore triennio, e conferma la possibilità di coinvolgere ulteriori enti e associazioni sulle specifiche tematiche affrontate. Sono individuati come invitati permanenti la Provincia di Pisa e l’USID – Ufficio Servizi per l’integrazione di studenti con Disabilità dell’Università di Pisa, mentre ulteriori soggetti potranno essere inseriti con il consenso unanime dei partecipanti.

Fonte: Comune di Pisa - ufficio stampa

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