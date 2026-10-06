Donati gli organi della piccola Zoe: il gesto di altruismo dei genitori

Un nobile gesto, un atto d'amore e di altruismo per dare speranza e salvare altri bambini. I genitori di Zoe Mancarelli hanno acconsentito alla donazione degli organi della figlia, tragicamente scomparsa dopo il terribile incidente avvenuto nel pomeriggio del 30 settembre a Cascina, in località Montione sulla Tosco Romagnola. A riportare la notizia sono i quotidiani La Nazione e Il Tirreno.

La bambina di 7 anni è stata investita da un'auto mentre stava attraversando la strada insieme al nonno, ancora ricoverato. Trasportati entrambi a Cisanello, la piccola dopo alcuni interventi d'urgenza è stata trasferita al Meyer di Firenze, dove è scomparsa il primo ottobre.

Lutto cittadino nel giorno dei funerali

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Una tragedia che ha sconvolto tutto il territorio: nel giorno dei funerali il Comune di Cascina ha proclamato lutto cittadino, con bandiere a mezz'asta sul municipio, invitando gli istituti scolastici ad adottare la stessa disposizione. Oggi, in Consiglio comunale, sarà osservato un minuto di silenzio. In questi giorni, riportano ancora i quotidiani, si terrà l'autopsia e in seguito potranno essere celebrati i funerali.

Piccola campionessa di pattinaggio, si allenava e aveva vinto numerosi premi con la Asd Grifondoro Academy di Cascina: "Ringraziamo tutte le società che hanno speso un po' del loro tempo per la vicinanza dimostrata per la perdita della nostra atleta" scrivono dall'associazione sulla propria pagina Facebook. "Ogni messaggio, ogni gesto e ogni parola di conforto hanno rappresentato per noi un prezioso segno di vicinanza e ci hanno fatto sentire parte di una grande famiglia, quella del pattinaggio. Grazie a tutte le società che hanno condiviso con noi questo momento così difficile, nel ricordo della nostra atleta".

La raccolta fondi

Intanto da qualche giorno è partita una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme, ormai prossima a raggiungere l'obiettivo di 35mila euro. "In questo momento di strazio e dolore inimmaginabile, vogliamo stringerci attorno alla sua famiglia per sollevarla almeno dal peso delle spese impreviste e dare a Zoe un ricordo che merita" si legge sulla piattaforma, nella descrizione della raccolta. "Ogni piccolo contributo, unito a un pensiero o a una preghiera, è un gesto d'amore prezioso per ricordarla e sostenere i suoi cari". E proprio sulla pagina dell'iniziativa, è apparso anche un messaggio da parte della famiglia: "Un grazie di cuore per l'immenso amore che ci state dimostrando. ​In un momento di dolore così profondo e incomprensibile per la prematura scomparsa della nostra amata Zoe, la vostra vicinanza è stata una luce inattesa nel buio. Desideriamo ringraziare dal profondo del cuore le migliaia di persone che hanno scelto di stringersi attorno a noi, dimostrandoci una generosità e un affetto straordinari. Ogni singolo pensiero, ogni parola di conforto e ogni donazione ricevuta sono la testimonianza di quanto speciale fosse Zoe e di quanto il suo ricordo continuerà a vivere nei cuori di tutti noi. La vostra solidarietà ci fa sentire meno soli in questa prova così difficile. ​Con infinita gratitudine, La famiglia di Zoe".

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