Fuori strada con l'auto dell'ex a Pistoia: condannato a 6 anni per tentato omicidio

È stato condannato a sei anni di reclusione il 25enne che il 2 settembre 2025 fece finire fuori strada la microcar guidata dall'ex fidanzata, all'epoca minorenne, dopo averle minacciato di morte.

Secondo quanto stabilito dal tribunale di Pistoia, l'uomo avrebbe sterzato violentemente il volante con l'obiettivo di provocare il ribaltamento del veicolo. Un gesto accompagnato dalla frase "se non mi ami allora moriamo tutti". Per il giudice, si tratta di una condotta riconducibile al tentato omicidio, e non alle sole lesioni.

Nelle motivazioni della sentenza, il gesto è stato infatti ritenuto compiuto con "volontà di uccidere". La decisione, pronunciata il 14 luglio scorso, ha modificato il titolo di reato rispetto all'ipotesi iniziale di stalking e lesioni aggravate, per la quale il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a due anni e otto mesi.

I fatti contestati risalgono ai mesi di giugno e settembre 2025, dopo la decisione della giovane di interrompere la relazione. Secondo la ricostruzione processuale, dopo la separazione l'uomo avrebbe iniziato a contattarla ripetutamente attraverso messaggi e telefonate, alternando minacce a ricatti emotivi, tra cui riferimenti ad atti di autolesionismo.

La vicenda sarebbe poi culminata il 2 settembre, quando la ragazza aveva accettato di incontrare l'ex fidanzato per un ultimo chiarimento. Durante il tragitto si sarebbe verificato l'episodio che ha portato all'uscita di strada della microcar e al successivo procedimento giudiziario.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

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