Incidente in A12, camion carico di vetro si ribalta: traffico in tilt a Carrara

Pesanti disagi alla circolazione sulla A12 a causa di un incidente avvenuto questa mattina, poco prima delle 9, all’altezza del casello di Carrara, lungo la carreggiata in direzione sud.

Secondo le prime ricostruzioni, un camion carico di detriti di vetro è rimasto coinvolto in un tamponamento con un’automobile. A seguito dell’impatto, il mezzo pesante si è ribaltato, finendo su un fianco e coinvolgendo una seconda vettura.

Momenti di apprensione per il conducente del camion, rimasto incastrato all’interno della cabina. L’uomo è stato liberato dai vigili del fuoco di Carrara, intervenuti sul posto insieme ai soccorritori. La donna alla guida della seconda automobile, invece, è riuscita a uscire autonomamente dall’abitacolo.

Entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Massa per accertamenti. Dalle prime informazioni, le loro condizioni non sarebbero gravi.

Per permettere le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza della carreggiata e il recupero del mezzo pesante, il tratto interessato è rimasto chiuso per diverse ore. A lungo interdetta anche l’uscita di Carrara in carreggiata sud, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità.