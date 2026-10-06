Incidente in un maneggio a Montemurlo, operaio incastrato sotto un trattore: interviene il Pegaso

Il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, ha appresso con preoccupazione dell’incidente sul lavoro che stamattina intorno alle ore 9 ha coinvolto un dipendente in un maneggio. L'operaio, 65 anni residente a Montemurlo, è rimasto incastrato con la gamba sinistra sotto un trattore dell'azienda, sebbene l'esatta dinamica dei fatti sia in fase di accertamento e le indagini siano affidate ai carabinieri della Compagnia di Montemurlo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare l’uomo dal mezzo agricolo, la polizia locale di Montemurlo per dare supporto alle operazioni di soccorso, i carabinieri un'ambulanza. Vista la gravità della situazione è stato poi allertato l'elisoccorso Pegaso che ha trasferito il ferito all’ospedale fiorentino di Careggi in codice rosso con lesioni al bacino e alla gamba.

Sulla vicenda interviene il sindaco Calamai che dice: "Innanzitutto, rivolgo un pensiero di vicinanza al dipendente rimasto coinvolto nell’infortunio e gli auguro una pronta guarigione. Purtroppo, ogni volta che accadono fatti del genere il pensiero corre a quanto avvenuto a Oste nel 2021 con la morte di Luana. Sulla sicurezza nei luoghi di lavoro non bisogna mai abbassare la guardia, ma dobbiamo continuare a prendere sempre più controlli, formazione ed avere tutti la consapevolezza dei rischi. Di lavoro bisogna vivere".

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa