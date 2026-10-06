Nasconde 85 grammi di cocaina lungo una strada: arrestato 31enne nel Livornese

Cronaca Livorno
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I Carabinieri hanno individuato la droga durante un'attività di controllo e avviato accertamenti per risalire a chi ne avesse la disponibilità. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Livorno

85 grammi di cocaina sono stati trovati dai Carabinieri in una zona appartata di Lacona, all'Isola d'Elba. Al termine degli accertamenti è stato arrestato un 31enne di origini magrebine, richiedente asilo, ritenuto responsabile della detenzione della sostanza ai fini di spaccio.

L'operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Portoferraio nell'ambito dei servizi di contrasto allo spaccio sull'isola. Gli involucri contenenti la cocaina erano stati nascosti in un punto poco visibile lungo una strada e la sostanza era già suddivisa in più confezioni.

Dopo il ritrovamento è stata avviata un'attività investigativa per individuare chi potesse avere la disponibilità dello stupefacente. Gli accertamenti hanno portato i Carabinieri a concentrare l'attenzione sul 31enne, successivamente sottoposto a controllo e perquisizione. Nel corso delle verifiche sarebbe stata trovata altra sostanza risultata positiva ai test preliminari per la cocaina, oltre a una somma di denaro contante.

La droga e il denaro sono stati sequestrati. Sono in corso ulteriori accertamenti sulla provenienza dello stupefacente e sull'eventuale coinvolgimento di altre persone.

Il 31enne è stato arrestato con l'ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e trasferito nella casa circondariale di Livorno, a disposizione dell'autorità giudiziaria per la decisione sulla convalida.

L'intervento si inserisce in una più ampia attività antidroga condotta negli ultimi mesi dai Carabinieri di Portoferraio, con diversi arresti e sequestri di cocaina e hashish in varie località dell'Elba.

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