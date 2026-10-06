"Oltre il silenzio": a Fucecchio un incontro sul tabù della morte e del lutto

Affrontare il dolore della perdita di una persona cara e capire quali sono le conseguenze emotive nella vita di chi resta. A Fucecchio se ne parlerà domenica 11 ottobre in occasione dell'iniziativa 'Oltre il silenzio', ideata e diretta da Lori Vanni e in programma alle 16.30 presso la pieve di Santa Maria a Massarella. All'incontro, aperto alla cittadinanza, interverranno Don Andrea Pio Cristiani, rettore del santuario della Madonna della Querce, e la dottoressa Mariangela Bucci, psicologa e psicoterapeuta, con accompagnamento musicale a cura di Carlotta Buti e letture di Laura Bencini.

“La motivazione che mi ha spinta ad organizzare questo incontro è stata dettata dalla necessità di avvicinarmi ai significati della morte con una visione diversa rispetto a ciò che si percepisce normalmente di fronte ai grandi tabù della vita – spiega Lori Vanni -. Volevo anche capire se dopo l'evento luttuoso della perdita di mio marito Luciano, che mi ha devastato la vita disorientando ogni mia sicurezza, ci fosse la possibilità di trovare nuove risorse che mi aiutassero a continuare a vivere. Ho iniziato un cammino di ricerca e ho capito che acquisire consapevolezza, condividere possibili risposte ai tanti perché avrebbe avviato un cambiamento di gestione delle paure nei confronti della morte e del grande dolore che provoca per la perdita dei propri cari. L'attenzione posta a questa tematica restituisce una forza e una libertà che sono rappresentative dell'amore in senso più assoluto e allontanano dalla paura della morte. Ho sentito che tutto questo andava condiviso – conclude – e ciò è stato possibile grazie alla collaborazione con l'associazione culturale 'Le stanze sul Padule' e i preziosi contributi di Don Andrea Cristiani, della dottoressa Mariangela Bucci, di Laura Bencini e Carlotta Buti, oltre all'approvazione di don Ferdinando Santonocito di Massarella, che ringrazio fin da adesso”.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Fucecchio

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