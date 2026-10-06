Premiata in Consiglio regionale l’associazione ‘Insieme per sognare’

Protagonista nel mondo del volontariato in provincia di Pisa l’associazione Insieme per Sognare ha ricevuto martedì 6 ottobre una targa dall’Assemblea legislativa toscana ‘con gratitudine per i dieci anni di generosa e instancabile attività benefica che ha saputo unire, nella sua stretta solidale, tutta la comunità’.

A consegnare il riconoscimento nelle mani della delegazione guidata dal presidente Gabriele Pacciardi la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi. La cerimonia si è svolta nella sala Gonfalone di palazzo del Pegaso dove sono intervenuti anche i soci fondatori Giacomo Di Sacco, Gianluca Lugli e Fabio Grasci Puccini.

“Con questo riconoscimento - ha detto la presidente Stefania Saccardi - vogliamo dire grazie a ‘Insieme per Sognare’. Grazie per aver trasformato una storia di difficoltà, in una storia di solidarietà capace di coinvolgere tante persone e di crescere nel tempo. In questi anni avete scelto di esserci: accanto ai bambini che affrontano malattie gravi, accanto alle loro famiglie, accanto a chi si trova in un momento di fragilità. E lo avete fatto con concretezza, con generosità e con una straordinaria capacità di coinvolgere la comunità. Questa targa vuole essere un segno sincero di gratitudine per tutto quello che avete fatto e per quello che continuate a fare. Ma anche un riconoscimento a tutte le persone che, attraverso di voi, hanno scelto di donare tempo, energie, risorse e soprattutto speranza”.

A proporre il conferimento della targa all’Ufficio di presidenza il consigliere regionale Massimiliano Ghimenti: “Ho avanzato questa proposta di conferire un riconoscimento per ringraziarli perché io sono convinto che fare del bene agli altri sia un qualcosa di fondamentale e che va fatto sapere. Va promosso e deve essere anche in qualche modo di esempio. Questo è un gruppo di ragazzi del territorio pisano, sono anche tifosi della squadra di calcio nerazzurra, e combattono anche un po' uno stereotipo. Sono così fortemente impegnati nel sociale e mi sembrava giusto valorizzare la loro esperienza anche perché hanno raccolto alcune centinaia di migliaia di euro per progetti di solidarietà”.

“Per me - ha raccontato Gabriele Pacciardi – ricevere questo riconoscimento da parte del Consiglio regionale della Toscana è fonte di orgoglio infinito perché attesta il buon lavoro fatto fino adesso, quindi è veramente un bel momento. Siamo partiti dieci anni fa aiutando un bimbo di Pontedera che purtroppo è scomparso, poi, visto comunque l'enorme seguito che abbiamo creato nella provincia, ci siamo prefissati la possibilità di poter condividere altri obiettivi. Piano piano insieme a tante persone che ci sostengono siamo riusciti a creare una rete di solidarietà che ci permette di alleviare qualche sofferenza. Fondamentalmente sognare non costa niente e in certi momenti è anche l'unica possibilità che abbiamo per andare avanti. Sono tanti i progetti che ci hanno visto impegnati nel sostegno alle famiglie in difficoltà e ai bambini con malattie particolari con cure che hanno costi esorbitanti e abbiamo anche regalato ecografi all’ospedale Santa Chiara di Pisa per riattivare servizi che non venivano più fatti”.

Ha presenziato alla cerimonia il consigliere regionale Matteo Trapani.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa

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