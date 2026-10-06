Semplificate le procedure di rinnovo per il contrassegno disabili

Si semplificano le procedure per il rinnovo del contrassegno disabili da apporre sull’auto - del disabile stesso o di chi la guida per accompagnarlo – necessario per circolare in area a traffico limitato o per parcheggiare negli spazi riservati. Lo chiarisce la Regione. “Sono arrivate molte segnalazioni in questo periodo – spiega l’assessora alla sanità e alle politiche sociali, Monia Monni -. Ci sono nuove procedure ed era opportuno fare chiarezza”.

Nel caso che nella visita medico legale presso la Asl si sia attestato l’incapacità permanente a deambulare, alla scadenza dopo cinque anni del contrassegno non sarà necessario sottoporsi ad una nuova visita ma il verbale di invalidità potrà essere presentato direttamente al Comune per il rinnovo. Ugualmente, se il verbale compilato in sede di accertamento dell’invalidità civile o della disabilità già attesta i requisiti necessari per richiedere il contrassegno, non si dovrà sottoporsi a visita medico-legale presso la Asl.

Solo in caso di contrassegni rilasciati a fronte di una condizione temporanea, alla scadenza sarà necessario un nuovo accertamento.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

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