Teatro Boccaccio, al via la campagna abbonamenti per la stagione 2026-27

È aperta la campagna abbonamenti del Teatro Boccaccio di Certaldo per la stagione teatrale 2026-2027, nell’ambito della programmazione dei Teatri della Valdelsa, che riunisce le stagioni dei teatri di Certaldo, Poggibonsi e Colle di Val d’Elsa.

La stagione del Boccaccio propone cinque appuntamenti con interpreti e autori della scena italiana, attraverso generi e linguaggi diversi, dalla commedia alla satira, fino al teatro contemporaneo e alla riflessione sui temi dell’attualità.

I nuovi abbonamenti possono essere sottoscritti presso la biglietteria del Teatro Boccaccio tutti i giorni dalle 18 alle 19, oltre che durante gli orari di apertura della biglietteria cinematografica.

Nel corso dell’intera stagione sarà inoltre possibile acquistare le tessere “a turno libero” da 5 o 7 spettacoli, che consentono di scegliere gli appuntamenti ai quali assistere.

La prevendita dei singoli biglietti prenderà il via domenica 11 ottobre. Da quella data i biglietti saranno disponibili presso la biglietteria e online sul sito ufficiale del Teatro Boccaccio, www.multisalaboccaccio.it.

La stagione 2026-2027

4 novembre – “Coppia aperta quasi spalancata”di Dario Fo e Franca Rame, con Chiara Francini e Alessandro Federico, regia di Alessandro Tedeschi.

2 dicembre – “Sei gradi”di Giobbe Covatta e Paola Catella, con Ugo Gangheri. Lo spettacolo affronta il tema dei cambiamenti climatici attraverso comicità, satira e divulgazione scientifica.

13 gennaio – “Lungs” con Maria Amelia Monti e Gigio Alberti, testo di Duncan Macmillan. Una coppia si confronta sulla scelta di diventare genitori, tra responsabilità, dubbi e fragilità della vita contemporanea.

11 marzo – “Teresa La Notte” con Lucia Mascino, scritto da Paola Galassi, regia di Giampiero Solari, musiche originali di Stefano Fresi. Un monologo dalle atmosfere del thriller che affronta temi legati all’identità, ai sospetti e al rapporto con il mondo digitale.

31 marzo – “Lapocalisse” con Valerio Aprea, testi di Marco Dambrosio, in arte Makkox. Un lavoro tra recital e stand up comedy che affronta con ironia i cambiamenti che interessano tecnologia, ambiente e società.

Fuori abbonamento

Completa la programmazione del Teatro Boccaccio lo spettacolo “Bruna è la notte”, in programma 4 febbraio 2027, fuori abbonamento. Lo spettacolo, di e con Alessandro Riccio e Alberto Becucci, è un appuntamento di teatro-canzone che vede protagonista Bruna, una sciantosa ormai avanti con gli anni, alle prese con un repertorio musicale accompagnato al pianoforte e alla fisarmonica dal suo alter ego Franchino.

La programmazione del Teatro Boccaccio si inserisce nel progetto condiviso dei Teatri della Valdelsa, promosso dai Comuni di Certaldo, Poggibonsi e Colle di Val d’Elsa, con un cartellone che unisce le proposte dei tre teatri e rafforza l’offerta culturale dell’intero territorio.

Fonte: Comune di Certaldo