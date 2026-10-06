"Toscana Tech on the Road": successo negli USA per la quarta missione

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Dieci le imprese che hanno partecipato. Mazzeo, vicepresidente del consiglio regionale toscano: "Abbiamo toccato con mano la velocità con cui stanno evolvendo le tecnologie"

Si è conclusa la missione toscana negli Stati Uniti. Dal 28 settembre al 2 ottobre, dieci imprese innovative hanno preso parte alla quarta edizione diToscana Tech on the road’, il progetto ideato dalla Regione per promuovere le migliori realtà e creare sinergie e partenariati strategici. Gli incontri e le attività si sono tenuti a San Francisco a ‘Casa Toscana’, l’hub finanziato dal Consiglio regionale per sostenere e promuovere le start-up e le iniziative imprenditoriali più innovative, inserito all’interno di InnovitItalian Innovation and Culture Hub.

Alla delegazione toscana hanno preso parte anche l’assessore a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras, il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, la presidente della seconda commissione del Consiglio regionale Brenda Barnini e il consigliere regionale Claudio Gemelli.

Le aziende hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con alcuni dei più importanti attori dell’ecosistema dell’innovazione, partecipando a un articolato percorso di incontri, approfondimenti e networking. “La quarta edizione di Toscana Tech on the Road – ha commentato l’assessore Marras - conferma la validità di una strategia che punta a portare le imprese toscane nei luoghi in cui nascono le innovazioni che stanno trasformando l'economia globale. Le dieci aziende partecipanti hanno avuto l'opportunità di confrontarsi con interlocutori di altissimo livello e tornano a casa con nuove competenze, nuovi contatti e nuove prospettive di sviluppo. Continuiamo a investire nell'internazionalizzazione e nell'innovazione perché rappresentano leve fondamentali per la competitività della Toscana”.

Parallelamente, la delegazione toscana ha svolto un fitto programma di visite e incontri con aziende leader, centri di ricerca, università e realtà innovative della Bay Area. Un'agenda particolarmente ricca che ha consentito di approfondire temi strategici legati all'intelligenza artificiale, alle scienze della vita, ai semiconduttori, al trasferimento tecnologico e ai nuovi modelli di sviluppo dell'economia della conoscenza.

“Gli incontri istituzionali sono stati molteplici e particolarmente ricchi di contenuti – ha detto Antonio Mazzeo -. Abbiamo toccato con mano la velocità con cui stanno evolvendo le tecnologie e l'importanza di costruire relazioni stabili con i principali ecosistemi internazionali dell'innovazione. Torniamo in Toscana carichi di energia, di idee e soprattutto con una forte consapevolezza dell'urgenza di accelerare sugli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e trasferimento delle competenze verso il nostro sistema produttivo”.

Oltre ad esprimere soddisfazione per l’attività svolta, la Toscana ha voluto ringraziare il Console Generale d'Italia a San Francisco, Massimo Carnelos, e tutto il personale del Consolato Generale per l'accoglienza, la disponibilità e il prezioso supporto assicurato durante tutta la settimana di attività. Tra gli appuntamenti chiave, la firma del Protocollo d'Intesa tra la Regione e il Consolato Generale d'Italia a San Francisco, atto che apre una nuova fase di collaborazione strutturata tra le due istituzioni. L’accordo delinea un percorso di lavoro condiviso per i prossimi due anni e rafforza ulteriormente il collegamento tra il sistema dell'innovazione toscano e uno dei principali hub tecnologici mondiali.

Il bilancio positivo della missione ha confermato il valore dell’iniziativa come strumento di crescita per le imprese e di posizionamento internazionale della Toscana, sempre più impegnata a costruire occasioni di dialogo e collaborazione con i principali centri mondiali dell'innovazione.

Fonte: Regione Toscana

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