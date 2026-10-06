Un 17enne in arresto cardiaco a scuola, professore lo salva con il defibrillatore

Un 17enne è stato colpito da un arresto cardiaco questa mattina mentre si trovava a scuola, al Villaggio scolastico di Pontedera, durante l'ora di educazione fisica.

Il ragazzo ha accusato un malore e ha perso conoscenza davanti ai compagni e ai docenti. Un professore ha compreso immediatamente la gravità della situazione e ha iniziato le manovre di rianimazione, utilizzando il defibrillatore automatico in dotazione alla scuola.

L'intervento del docente, insieme alle successive operazioni dei sanitari del 118, ha consentito al giovane di riprendersi. Il 17enne è stato quindi trasportato d'urgenza all'ospedale Lotti di Pontedera, dove è stato ricoverato in emergenza.

Secondo quanto si è appreso, le sue condizioni sarebbero in costante miglioramento.