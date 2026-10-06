'Un gesto, mille vite': a Montemurlo si celebra il Giorno del Dono

Il Comune di Montemurlo in occasione del Giorno del Dono (#DonoDay2026) sabato 10 ottobre ore 9.30 al teatro della Sala Banti (piazza della Libertà Montemurlo) ospita l’evento 'Un gesto, mille vite'. L'iniziativa, organizzata da Avis Comunale Montemurlo in collaborazione con il Comune di Montemurlo, intende valorizzare e promuovere la cultura della donazione e della solidarietà. L'evento si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, e dell'assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti. A seguire, la mattinata vedrà gli interventi di importanti figure del mondo associativo e sanitario: Lamberto Scali, presidente di Scegliamo Prato, Claudia Firenze, presidente di Avis Regionale Toscana Agostino Genduso, presidente di Avis comunale Montemurlo, Stefano Faini, presidente Avis Provinciale Prato Teresa Mechi, direttrice sanitaria dell’Ospedale Santo Stefano di Prato, il dottor Antonio Crocco, primario di immunoematologia dell’ Ospedale S. Stefano. Il programma prevede inoltre momenti dedicati alle testimonianze, per sottolineare l'importanza vitale del dono e dell'impegno civico sul territorio.

"Un’occasione importante per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del dono di sangue, plasma e non solo - dice l’assessore Alberto Fanti - talvolta gesti semplici come quella del dono di sangue può rappresentare una vera e propria speranza di vita perc chi sta attraversando un periodo di difficoltà e malattia".

L'evento gode del patrocinio e della collaborazione delle realtà promotrici e territoriali, tra cui la Fondazione di Comunità Scegliamo Prato e Avis Provinciale Prato, con il supporto dell'Istituto Italiano della donazione.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Montemurlo

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