Aperte le iscrizioni alla trentunesima edizione del Master GECA della Scuola Superiore Sant'Anna

Sono aperte le iscrizioni alla trentunesima edizione del Master di II livello in Gestione e Controllo dell’Ambiente (GECA), il percorso di Alta Formazione più longevo in Italia dedicato alla sostenibilità ambientale. Con un job placement superiore al 90% a un anno dal conseguimento del titolo, il Master forma professioniste e professionisti capaci di accompagnare imprese, istituzioni ed enti pubblici nelle sfide legate alla gestione dell'ambiente e delle risorse. Il programma affronta alcuni dei principali temi della transizione verso modelli di sviluppo sostenibili: economia circolare, decarbonizzazione, biodiversità, misurazione degli impatti socio-ambientali, insieme alle loro implicazioni geopolitiche, economiche e ambientali.

Le domande possono essere presentate fino a lunedì 16 novembre 2026. Maggiori informazioni si trovano sul sito del Master:

https://www.santannapisa.it/it/formazione/master-geca

“La sostenibilità è un modo diverso di concepire lo sviluppo, che si propone di conciliare la competitività economica, la qualità della vita e l’equilibrio ambientale in una prospettiva di lungo periodo che coinvolga le future generazioni. Da più di trent’anni il Master GECA crea le competenze interdisciplinari e sistemiche per affrontare le transizioni proprie della sfida della sostenibilità (climatica, energetica, circolare...), attraverso un percorso di apprendimento innovativo e coinvolgente” dichiara Marco Frey, coordinatore del Centro di Ricerca interdisciplinare sulla Sostenibilità e il Clima della Scuola Sant’Anna e direttore del Master.

A chi è rivolto il Master

Nel corso degli anni, il Master GECA ha formato centinaia di manager della sostenibilità, capaci di affiancare imprese, istituzioni ed enti pubblici nella definizione di strategie per una gestione circolare ed efficiente delle risorse naturali, con competenze specifiche in materia di rifiuti, energia, acqua e capitale naturale. Il percorso è rivolto sia a neolaureati sia a professionisti che desiderano acquisire o aggiornare competenze nella gestione della sostenibilità. Per chi già lavora o dispone di tempo limitato è possibile iscriversi a singoli moduli didattici, senza frequentare l’intero Master.

Il programma didattico

Lezioni frontali, esercitazioni, laboratori su casi aziendali, visite sul campo, project work e stage curricolare caratterizzano un percorso didattico interdisciplinare, che integra competenze di ingegneria, economia, diritto, management e scienze ambientali. Tra gli argomenti trattati rientrano la carbon footprint, l’auditing, la rendicontazione di sostenibilità, la gestione della supply chain, il green marketing e la progettazione di modelli circolari.

Un ruolo centrale è svolto anche dal rapporto con le aziende e gli enti partner, coinvolti nelle attività didattiche e nei laboratori e nella realizzazione dei project work. Il percorso si conclude con uno stage curricolare, grazie al quale la Scuola favorisce l'incontro tra allieve e allievi del Master e le organizzazioni partner.

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna - Ufficio Stampa

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