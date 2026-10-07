Bonifica e difesa del suolo, oltre 2 milioni di euro per l'area Egola-Montalbano

Ultimo appuntamento a Fucecchio (Fi) per il ciclo di incontri che ha visto il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno e gli amministratori locali. Alla riunione hanno partecipato sindaci e loro delegati, insieme al sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana Bernard Dika e al Genio Civile. L’incontro ha permesso di fare il punto sull'attuazione del Piano delle attività di bonifica (Pab), che per il 2026 prevede per l’area Egola Montalbano un investimento di oltre 2 milioni di euro, e illustrare le attività in corso e raccogliere le indicazioni segnalate dalle amministrazioni del territorio.

«Davanti ai problemi concreti che i cittadini vivono a proposito della difesa del suolo, quando per esempio siamo in presenza di eventi meteo estremi, occorre un dialogo costante e diretto tra Comuni, Regione e Consorzi – ha detto Bernard Dika, sottosegretario alla presidenza della Regione Toscana -. Questo è il tema concreto che abbiamo toccato insieme ai sindaci e al Consorzio di Bonifica Basso Valdarno. Occorre che in caso di criticità i cittadini non vedano le istituzioni puntare il dito l'una contro l'altra, ma giocare di squadra, già a partire da una programmazione partecipata e puntuale. Questo significa assumersi la responsabilità di governare il territorio e di mettere in sicurezza quelle situazioni a potenziale rischio che preoccupano comunità e imprese».

«Per l’Uio Egola-Montalbano il Piano delle attività di bonifica 2026 prevede poco più di 2 milioni di euro di investimenti, risorse che si traducono in interventi concreti di manutenzione e prevenzione sul territorio – sottolinea il presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, Maurizio Ventavoli –. La sicurezza idraulica si costruisce attraverso un lavoro costante, che parte dalla manutenzione ordinaria e dalla capacità di intervenire sulle criticità prima che diventino emergenze. Il confronto con i sindaci è quindi essenziale per mettere a fuoco le priorità e mantenere la programmazione del Consorzio il più possibile aderente alle esigenze delle comunità locali».

Nello specifico per la Uio Egola Montalbano i lavori in corso sono così ripartiti: circa 1,7 milioni di euro per la manutenzione ordinaria, 175mila per manutenzione complementare (di cui 55mila da utili 2025 per protezione spondale su torrente Chiecina), 160mila per interventi urgenti di pronto intervento, per un totale complessivo di poco più di 2 milioni di euro.

A livello globale, per l’intero territorio di competenza del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno (56 Comuni tra le province di Pisa, Pistoia, Livorno, Lucca e Firenze) per il 2026, il PAB prevede oltre 12,7 milioni di euro di investimenti per la manutenzione e la sicurezza del territorio. Nel dettaglio, circa 7,8 milioni di euro per gli interventi di manutenzione ordinaria, principalmente legati allo sfalcio della vegetazione, oltre 410 mila euro per la manutenzione complementare, con interventi di scavo e protezione spondale, e circa 292 mila per gli interventi urgenti. A queste risorse si aggiungono circa 781 mila euro per gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati direttamente dagli operai consortili, quasi 975 mila per la manutenzione e la gestione degli impianti idrovori e 75 mila euro destinati al telecontrollo delle centraline idro-pluviometriche. Il quadro comprende inoltre gli interventi sul territorio previsti dalla convenzione con la Regione Toscana per la manutenzione delle opere di II categoria, che ammonta a circa 2,4 milioni di euro.

Fonte: Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno - Ufficio Stampa

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