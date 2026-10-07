Il Chianti Rufina si afferma tra le migliori regioni vinicole d'Europa per la rivista Forbes

Il territorio del Chianti Rufina entra ufficialmente nel gotha dell’enoturismo internazionale, conquistando il quinto posto nella prestigiosa classifica "Best Wine Regions in Europe 2027", stilata dall'organizzazione European Best Destinations e pubblicata dal magazine Forbes. La selezione ha esaminato oltre novanta tra le più celebri regioni vinicole d’Europa, individuando le dodici destinazioni capaci di offrire la sintesi perfetta tra produzione vitivinicola d'eccellenza, cultura, paesaggio e accoglienza.

Con un punteggio complessivo di 18 su 20 e un Wine Excellence Experience Index pari a 9,4 su 10, la zona del Chianti Rufina è stata premiata non solo per il valore dei suoi vini, ma per l'identità unica della sua area geografica. Incastonata tra le prime pendici dell'Appennino a nord-est di Firenze, l’area della Valdisieve si distingue come la zona più alta e fresca del Chianti: un microclima montano caratterizzato da forte escursione termica che conferisce ai vini un'inconfondibile eleganza, struttura e freschezza aromatica.

La valutazione della giuria ha messo in luce anche lo straordinario patrimonio paesaggistico. Dagli storici vigneti di Pomino e dalle tenute storiche come il Castello di Nipozzano fino a un mosaico di borghi collinari, oliveti e percorsi naturalistici per il trekking e il turismo all'aria aperta, l'area offre una proposta integrata d'eccellenza. A completare l'attrattività della destinazione concorrono un'offerta ricettiva diffusa — caratterizzata da agriturismi immersi nel verde —, una cucina autentica legata alla tradizione toscana e la vicinanza strategica a Firenze, ideale per coniugare l'esperienza urbana a quella rurale.

Un riconoscimento che consacra così l'intero territorio della Valdisieve come modello virtuoso di valorizzazione turistica e ambientale, capace di proiettare l'immagine della comunità e della filiera locale sui principali mercati internazionali.

link all'articolo https://www.forbes.com/sites/joanneshurvell/2026/10/01/europes-best-wine-regions-2027-according-to-european-best-destinations/

Fonte: Comune di Pontassieve - Ufficio Stampa