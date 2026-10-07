Chiude via Maioli a San Miniato per "lavori di messa in sicurezza"

Sabato 10 ottobre 2026, dalle ore 7.00 e fino al termine dei lavori, via Paolo Maioli sarà completamente chiusa al transito veicolare e pedonale nel tratto compreso tra il civico 30 e il civico 50, per consentire lo svolgimento di alcune lavorazioni nell’ambito dell’intervento di manutenzione e messa in sicurezza della strada, nel centro storico di San Miniato.

Durante la chiusura, per raggiungere l’Ospedale degli Infermi sarà quindi necessario passare da Ponte a Elsa (Via Poggio al Pino) o da via G.B. Landeschi (Loc. Sant’Angelo). Si invita pertanto la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare gli spostamenti tenendo conto della temporanea modifica alla viabilità.

La chiusura della strada, inizialmente programmata nelle precedenti fasi del cantiere, era stata rinviata due volte perché nel corso delle lavorazioni erano stati infatti individuati cavidotti e sottoservizi non segnalati nella fase preliminare, tra cui un pozzetto della rete elettrica nascosto sotto l’asfalto.

L’intervento riguarda la sostituzione dell’impalcato stradale nel tratto interessato dall’avvallamento che si è verificato lo scorso anno. Il cantiere interessa una porzione di via Maioli di circa 28 metri di lunghezza e 3 metri di larghezza, corrispondente a metà della carreggiata.

Si tratta di un intervento particolarmente delicato, preceduto da una fase di approfondimento tecnico che ha richiesto verifiche strutturali e archeologiche, anche in considerazione della presenza di un antico cunicolo sotterraneo nell’area interessata. La progettazione prevede infatti interventi nel sottosuolo fino a circa 9 metri di profondità, rendendo necessarie particolari cautele nella realizzazione delle opere.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

Notizie correlate