Linea Firenze-Pisa, circolazione sospesa tra Empoli e Pisa dal 9 all'11 ottobre

Cronaca Empoli
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Lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento della linea. Modifiche, cancellazioni e variazioni di percorso per Regionali e Frecce

Circolazione ferroviaria sospesa tra Empoli e Pisa nel fine settimana del 9, 10 e 11 ottobre sulla linea Firenze-Pisa, per consentire lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale.

Gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) prevedono attività propedeutiche alla soppressione del passaggio a livello in località Putignano, nel Comune di Pisa. In particolare saranno realizzati interventi di il preconsolidamento dei terreni e della piattaforma ferroviaria, attività preliminari alla realizzazione del nuovo sottovia stradale. Sono anche previste attività di manutenzione straordinaria al ponte metallico sul fiume Era e ai deviatoi di Pontedera.

La sospensione della circolazione tra Empoli e Pisa comporterà cancellazioni, modifiche di percorso, limitazioni e variazioni degli orari per i treni regionali e a lunga percorrenza.

Per quanto riguarda le Frecce di Trenitalia, i treni sulla tratta Roma-Genova, via Firenze Campo Marte, subiranno modifiche alla circolazione. Sono previste cancellazioni e possibili deviazioni via Civitavecchia tra Roma e Pisa, con la cancellazione della fermata di Roma Tiburtina e un conseguente aumento dei tempi di viaggio. In alcuni casi, i treni potrebbero partire in anticipo rispetto all’orario programmato.

Modifiche di orario anche per i treni Regionali sulla Firenze-La Spezia, Firenze-Livorno-Grosseto, Firenze-Campiglia/Piombino subiranno modifiche di orario anche con anticipi in partenza, saranno cancellati totalmente o per parte del percorso.

Per integrare l'offerta saranno programmati treni straordinari tra Firenze e Pisa via Prato, Pistoia e Lucca. I canali di acquisto di Trenitalia risultano aggiornati.

Per informazioni sui singoli collegamenti, Trenitalia invita a consultare la sezione "Infomobilità" sul sito e sull'app, oppure a contattare il numero gratuito 800 89 20 21 e a verificare gli aggiornamenti nelle stazioni.

A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO.

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