Festa del Vino 2027: insediato il Comitato organizzatore della 69esima edizione

È stato nominato e si è insediato il Comitato organizzatore della 69ª Festa del Vino, edizione 2027, che si è riunito per la prima volta ieri sera, martedì 6 ottobre, nella Sala del Consiglio comunale in Palazzo Comunale.

Il Comitato riparte dall’esperienza maturata lo scorso anno, quando, per la prima volta dopo molti anni, è stato costituito un organismo dedicato all’organizzazione della Festa. Quel Comitato ha curato la 68ª edizione, che ha riscosso un grande successo e si è presentata con una veste rinnovata, ottenendo riscontri molto positivi da parte del pubblico, dei produttori e delle associazioni. È su questa solida base che si intende ora proseguire, con l’obiettivo di consolidare i risultati raggiunti e far crescere ulteriormente la manifestazione.

“La Festa del Vino è l'appuntamento che più di tutti racconta Montespertoli, il suo territorio e le sue comunità”, dichiara Alessio Mugnaini, Sindaco di Montespertoli “L’esperienza della 68ª edizione ci ha dimostrato che il metodo del Comitato funziona: una festa rinnovata, partecipata e apprezzata. Ora il compito è fare un passo ulteriore. Un Comitato che riunisce produttori, enologi, contrade, associazioni, commercianti e rappresentanti del paese è la base giusta per costruire insieme una 69ª edizione all'altezza della sua storia. Ringraziamo tutti coloro che hanno dato la propria disponibilità e che con spirito di servizio hanno iniziato questo percorso.”

L’organismo ha una composizione più ampia rispetto allo scorso anno e mette insieme amministrazione comunale, mondo produttivo, associazionismo e rappresentanza politica.

Chi ne fa parte. I componenti con diritto di voto sono il Sindaco Alessio Mugnaini, l’assessora Annalisa Giotti con delega alla cultura e turismo, l’assessore Paolo Vignozzi con delega alle attività produttive e la consigliera comunale Alessia Gallerini con delega all’agricoltura.

A questi, sempre con diritto di voto, si aggiungono:

• Giulio Tinacci per l'Associazione Viticoltori di Montespertoli;

• Edoardo Marmeggi per le aziende vitivinicole partecipanti alla festa;

• Valentina Canuti per Assoenologi Sez. Toscana;

• Daniele Paoli per il Comitato delle Contrade;

• Matteo Carcapede per la Proloco;

• Lara Bartalucci per l'Associazione Commercianti e Artigiani;

• Giuseppe Statello per l'Associazione Gemellaggi;

• Luigi Manetti per l'Associazione Gruppo Novecento;

• Simone Cappelletti per le associazioni partecipanti alla manifestazione;

• Andrea Pippucci, consigliere comunale del gruppo di maggioranza;

• Simone Abati, consigliere comunale del gruppo di minoranza.

Partecipano ai lavori, senza diritto di voto, i responsabili dell'Ufficio Cultura, Promozione del territorio, Musei e Biblioteca e dell'Ufficio Attività produttive. La partecipazione è a titolo gratuito, senza alcun rimborso o compenso. Il Comitato resterà in carica fino alla conclusione dell'edizione 2027.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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