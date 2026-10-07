"Giornata mondiale dell'alimentazione", a Empoli l'incontro con la biologa nutrizionista Silvia Petruzzelli

Il 16 ottobre di ogni anno ricorre la “Giornata mondiale dell’Alimentazione” promossa dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura, alla quale il Comune di Empoli aderisce convintamente proseguendo nel percorso di sensibilizzazione e di approfondimento. Il tema della ‘Giornata’ di questa edizione 2026 è "Innovare oggi per nutrire il domani" (Innovate today. Nourish tomorrow).

Soluzioni all'avanguardia, unite a conoscenze tradizionali e ad approcci inclusivi, possono aiutare a garantire che tutte e tutti abbiano accesso a sufficienti alimenti diversificati, sicuri e nutrienti, salvaguardando allo stesso tempo il pianeta per le generazioni future (Consultare il sito ufficiale https://www.fao.org/world-food-day/it)

Empoli ospiterà l’incontro con la biologa nutrizionista e scrittrice dott.ssa Silvia Petruzzelli, già collaboratrice del dottor Franco Berrino, venerdì 16 ottobre 2026, alle 17, nella sala della Sezione Soci Coop (via Raffaello Sanzio, 199) che presenterà il suo libro intitolato Questa non me la mangio, liberi di scegliere, senza cadere nelle trappole dei falsi miti (ed. TerraNuova) con il contributo di Rosa Pietroluongo.

Ma che cos’è il biologo nutrizionista? Il biologo nutrizionista è un professionista sanitario che valida i bisogni nutritivi ed energetici ed elabora piani alimentari personalizzati per individui sani o con patologie. Il suo obiettivo? È migliorare lo stile di vita e fare educazione alimentare per prendersi cura della salute. Promuovere benessere, migliorare lo stile di vita e fare educazione alimentare. Il biologo nutrizionista opera secondo scienza e coscienza.

“Anche quest'anno il Comune di Empoli ha aderito convintamente alla Giornata mondiale dell'Alimentazione promossa dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura, insieme a tante associazioni del territorio organizzando per questa importante Giornata un incontro con la biologa nutrizionista e scrittrice dott.ssa Silvia Petruzzelli che presenterà il suo ultimo libro intitolato 'Questa non me la mangio'. È fondamentale ricordare e sensibilizzare i cittadini su quanto le nostre scelte quotidiane in tema di cibo possono influenzare non solo la nostra salute ma anche l'ambiente. Il tema scelto per questa edizione della Giornata mondiale è "Innovare oggi per nutrire il domani". Credo che anche attraverso l'incontro di venerdì 16 ottobre ne usciremo tutte e tutti più consapevoli e con maggiori strumenti da utilizzare nella nostra vita quotidiana e il 31 ottobre sarà una bella occasione per celebrare i 20 anni di Re.So. confrontandoci su quanto sia importante non sprecare il cibo ma recuperare e costruire relazioni" ha dichiarato Laura Mannucci, assessora alla Transizione Ecologica e Qualità della Vita del Comune di Empoli.

IL LIBRO – Questa non me la mangio accompagna il lettore a distinguere ciò che nutre davvero da ciò che viene solo venduto come ‘sano’. Una guida per tornare a scegliere con testa, corpo e coscienza. Uno strumento indispensabile per scegliere il proprio cibo in sicurezza.

DA SEGNARE IN AGENDA – Sabato 31 ottobre 2026, dalle 9.30, sempre nella sala Sezione Coop Empoli di via Raffaello Sanzio, 199, giornata di confronto sulla storia di Re.So. che quest’anno compie 20 anni di attività. La giornata dedicata ‘Recuperare il cibo, costruire relazioni’ sarà suddivisa in due sessioni: la mattina, si parlerà della lunga strada percorsa da Re.so., la sua storia, il racconto di chi ha contribuito a costruire e far crescere le reti del Recupero Solidale, del presente tra bisogni e risposte del territorio, un confronto sul ruolo del volontariato, dei servizi pubblici e delle politiche territoriali. I lavori riprenderanno nel pomeriggio (dalle 14.45) a tema ‘Il futuro del recupero’ (tavola rotonda) per terminare con le conclusioni finali. La giornata è aperta a tutte e tutti.

EMPOLI PER L’AMBIENTE – Anche questa iniziativa rientra nell'ampia programmazione della rassegna in corso “Empoli per l’ambiente” promossa dall’amministrazione comunale insieme alle numerose associazioni ambientali del territorio.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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