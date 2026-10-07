Investita e uccisa 76enne in Val di Chiana, l'auto si allontana dopo incidente

Fiorella Quinti, 76 anni, è morta dopo essere stata investita da un'auto mentre passeggiava lungo una strada della Val di Chiana. L'incidente è avvenuto nella mattinata del 7 ottobre, tra Pozzo della Chiana e Marciano.

Il corpo della donna è stato notato intorno alle 10 da un passante, che ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri, mentre dell'automobilista non c'era inizialmente traccia.

I militari hanno avviato le ricerche e, attraverso testimonianze e immagini, sono risaliti a un'anziana che quella mattina aveva utilizzato la propria auto per andare a fare la spesa e poi era rientrata a casa. Secondo quanto ricostruito, l'investimento sarebbe avvenuto durante uno di questi tragitti.

La donna alla guida sarebbe una conoscente della vittima: le due famiglie, entrambe residenti a Pozzo della Chiana, si conoscevano e le due donne erano legate da rapporti di amicizia.

Le indagini dei Carabinieri proseguono per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Quinti, secondo quanto riferito, era solita passeggiare quasi tutte le mattine lungo il percorso tra Pozzo della Chiana e Marciano.

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