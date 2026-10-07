Judo Kodokan Empoli, medaglia d'oro per Simone Gori al campionato italiano

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Simone Gori, atleta del Judo Kodokan Empoli, ha vinto il Campionato Italiano categoria M3/M4 (-81 kg) tenutosi a Ladispoli (RM) domenica scorsa, 4 ottobre. Incontro dopo incontro, Gori è riuscito a gestire magistralmente forze e concentrazione, nonostante fosse stato a lungo assente dalla scena agonistica.

A impreziosire la giornata, inoltre, Gori ha fatto parte della rappresentativa della Toscana nella gara a squadre che si è svolta nella stessa giornata, ottenendo un pregevole terzo posto. Sotto la guida del coach Alessandro di Clemente, Gori e il Kodokan Empoli tornano quindi a casa con una medaglia d’oro individuale e una di bronzo in una categoria, quella dei Master, che sta acquisendo sempre più rilevanza anche a livello nazionale.

Fonte: Ufficio Stampa

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