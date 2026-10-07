Lotta alla cocciniglia: a Pisa iniezioni per 2.600 pini

Il Comune di Pisa avvia un programma di trattamenti endoterapici su circa 2.600 esemplari di pino domestico, con un investimento complessivo di 207 mila euro, con l'obiettivo di contrastare la diffusione della cocciniglia tartaruga del pino, un organismo nocivo che aggredisce questa specie di alberature. Si tratta di una tecnica di lotta fitosanitaria che, effettuando iniezioni direttamente nel tronco dell’albero, mira a veicolare gli insetticidi nella chioma, tramite il flusso linfatico della pianta.

Stamani il sindaco di Pisa Michele Conti ha effettuato un sopralluogo per verificare i trattamenti in corso sui pini di Lungarno Fibonacci davanti al Giardino Scotto: "Come Comune stiamo portando avanti un intervento di salvaguardia fondamentale per il verde urbano: il trattamento della cocciniglia che sta aggredendo i pini in ambito urbano e non solo. Come Amministrazione abbiamo deciso di investire oltre 200 mila euro di risorse nostre, per effettuare i trattamenti di endoterapia che possano curare e mettere in sicurezza le piante. I pini fanno parte del nostro paesaggio, sia di quello urbano che di quello naturale del territorio circostante. Le pinete del nostro Litorale sono fortemente a rischio per la presenza di questo insetto parassita: come Comune noi tratteremo oltre 2.600 pini sul territorio urbano, ma per il resto del territorio naturale, la Regione Toscana dovrà fare la propria parte perché tante delle nostre pinete sono fortemente attaccate. Dobbiamo intervenire ora e lavorare tutti insieme per salvare il nostro importante patrimonio arboreo".

Gli interventi, già in corso in questi giorni, interesseranno i pini presenti lungo la viabilità pubblica, nei parchi, nei giardini, nelle aree verdi, nei plessi scolastici e nelle altre aree di proprietà comunale di tutta la città. Le piante da sottoporre a trattamento sono state individuate attraverso specifici sopralluoghi tecnici, che hanno consentito di rilevare la presenza del parassita e i diversi livelli di infestazione. Il programma si inserisce nell'ambito delle misure fitosanitarie previste dalla Regione Toscana per il contenimento della cocciniglia, in conformità al Piano d'azione regionale vigente.

La tecnica scelta è quella dell'endoterapia, che prevede l'introduzione del prodotto fitosanitario direttamente nel sistema vascolare della pianta, tramite iniezioni nel fusto. Si tratta di una modalità di intervento che consente di operare da terra, senza ricorrere a trattamenti aerei mediante atomizzatori, limitando così la dispersione del prodotto nell'ambiente e l'esposizione degli operatori e delle persone che frequentano le aree verdi. Le operazioni saranno eseguite con procedure mirate a ridurre al minimo l'impatto sulla fisiologia degli alberi, attraverso fori di piccolo diametro e profondità limitata, con somministrazione del prodotto a pressione manuale controllata. Saranno inoltre impiegati esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati per l'utilizzo in endoterapia su piante arboree, nel rispetto delle prescrizioni vigenti. Il servizio prevede anche il monitoraggio degli interventi effettuati e una garanzia di efficacia dei trattamenti di almeno 24 mesi, con ripetizione delle operazioni nei casi in cui venga accertata l'inefficacia del trattamento.

L'endoterapia rappresenta uno degli strumenti previsti per il contenimento del parassita e si affianca alle ulteriori misure fitosanitarie stabilite dalla normativa regionale, compresa la rimozione e la distruzione delle piante ospiti nei casi in cui risultino irrimediabilmente compromesse. L'intervento si inserisce all’interno del programma di attività del Comune di Pisa finalizzate alla tutela del patrimonio arboreo pubblico, alla salvaguardia delle alberature cittadine e al contenimento delle criticità fitosanitarie che interessano ilverde urbano.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Pisa

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