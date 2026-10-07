Timenet organizza un business game e apre due nuove posizioni

Timenet, società che offre soluzioni di connettività Internet e voce a professionisti e aziende, rafforza il proprio impegno nella valorizzazione delle persone attraverso iniziative dedicate allo sviluppo delle competenze relazionali e l’apertura di nuove opportunità professionali.

Il 9 e il 12 ottobre, le persone dell’organizzazione di Timenet, a turni saranno coinvolte in un business game dedicato al tema dell’empatia, pensato come occasione di confronto e riflessione sul valore delle relazioni all’interno dell’ambiente di lavoro. L’iniziativa nasce dalla volontà di sviluppare una maggiore consapevolezza rispetto alle dinamiche di collaborazione, ascolto e comprensione reciproca, con particolare attenzione alla capacità di valorizzare le differenze e trasformarle in un elemento di crescita per l’organizzazione.

Il business game si inserisce nel percorso avviato da Timenet sui temi della diversità, dell’equità e dell’inclusione e nelle azioni previste dalla Politica per la Parità di Genere, traducendo questi principi in un momento concreto di partecipazione e confronto tra le persone dell’azienda.

L’attenzione alle persone si accompagna anche alla ricerca di nuovi professionisti da inserire nell’organizzazione. Timenet ha infatti recentemente aperto due posizioni: una per un/una Addetto/a Provisioning e Delivery Servizi TLC presso la sede di Empoli e una per un/una Network Support Engineer con sede a Padova.

Le nuove opportunità si inseriscono nel percorso di sviluppo dell’azienda e testimoniano la volontà di continuare a investire nelle competenze e nelle professionalità necessarie a sostenere la crescita costante del business.

Monica Croci, Responsabile delle Risorse Umane di Timenet, commenta: “Il tema dell’empatia ci offre l’opportunità di riflettere su una competenza che consideriamo sempre più importante nel mondo del lavoro: la capacità di comprendere le persone, ascoltare prospettive diverse e costruire relazioni basate sulla fiducia e sul rispetto. Il business game rappresenta per noi un’occasione concreta per portare questi temi nella quotidianità aziendale e favorire un confronto aperto tra le persone. È attraverso iniziative di questo tipo che vogliamo continuare a rafforzare una cultura organizzativa inclusiva, nella quale le differenze siano riconosciute come un valore e ciascuno possa sentirsi nelle condizioni di esprimere il proprio potenziale e contribuire, con le proprie competenze e la propria unicità, alla crescita di Timenet”.