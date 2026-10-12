Lazzeretto, cena di beneficenza contro la meningite

Attualità Cerreto Guidi
Condividi su:
Leggi su mobile

Con la collaborazione e la disponibilità del Circolo di Lazzeretto, l'Associazione "Stop alla Meningite" organizza una Cena di Beneficenza il prossimo sabato 17 Ottobre. La cena è uno degli appuntamenti a cui sono chiamati gli Amici e i Sostenitori dell'Associazione per finanziare le numerose iniziative a sostegno della prevenzione, diagnosi e cura della terribile Malattia Meningococcica. Ma anche delle altre analoghe e temibili malattie che minacciano la salute, e spesso la vita, specialmente dei nostri bambini e adolescenti.

Durante la serata sarà ufficializzata la donazione, recentemente approvata dall'ASL Toscana Centro, di un sofisticato software per la gestione di un manichino robotizzato, indispensabile per garantire la formazione continua e l'aggiornamento del personale sanitario, medico e infermieristico, dell'Unità Operativa di Pediatria dell'Ospedale di Empoli, diretta dal Prof. Roberto Bernardini.

Saranno inoltre raccolti fondi per altre necessità dello stesso Ospedale, vuoi per la stessa Pediatria che per l'U.O. di Rianimazione diretta dal Dott. Rosario Spina. Durante la cena saranno inoltre date informazioni circa le recenti indicazioni formulate dalla Regione Toscana per la prevenzione vaccinale delle Meningiti. La serata, comunque all'insegna della leggerezza e convivialità, sarà allietata dalla Live Music dell'Italian Rock Band.

L'appuntamento è dunque per Sabato 17 Ottobre alle ore 20 presso il Circolo di Lazzeretto, Via 2 Settembre 167. Viste le numerose richieste si consiglia di prenotare telefonando allo 0571587167. Costo della cena € 25 comprensive di antipasto toscano, pizza a scelta, dolce, acqua e vino

Notizie correlate

Empolese Valdelsa
Attualità
12 Ottobre 2026

Turismo Empolese Valdelsa, nel 2025 oltre 251mila arrivi: prima riunione della Consulta

Si è riunita per la prima volta la Consulta territoriale del turismo dell'Empolese Valdelsa e Montalbano, organismo previsto dal Testo unico regionale che ha funzioni consultive e di confronto con [...]

Cerreto Guidi
Attualità
8 Ottobre 2026

Il grande chitarrista brasiliano Kiko Loureiro a Lazzeretto

Virtuoso della sei corde e icona della chitarra moderna, Kiko Loureiro ha segnato la storia della musica rock, metal e fusion a livello mondiale. Riconosciuto ovunque per la sua straordinaria [...]

Empoli
Attualità
7 Ottobre 2026

Maltempo, allerta arancione nell'Empolese-Valdelsa per temporali forti

La sala operativa del sistema regionale di Protezione Civile ha emesso un'allerta codice arancione in tutti i Comuni dell'Empolese-Valdelsa per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore, valida dal [...]



Tutte le notizie di Cerreto Guidi

<< Indietro

torna a inizio pagina