Lazzeretto, cena di beneficenza contro la meningite

Con la collaborazione e la disponibilità del Circolo di Lazzeretto, l'Associazione "Stop alla Meningite" organizza una Cena di Beneficenza il prossimo sabato 17 Ottobre. La cena è uno degli appuntamenti a cui sono chiamati gli Amici e i Sostenitori dell'Associazione per finanziare le numerose iniziative a sostegno della prevenzione, diagnosi e cura della terribile Malattia Meningococcica. Ma anche delle altre analoghe e temibili malattie che minacciano la salute, e spesso la vita, specialmente dei nostri bambini e adolescenti.

Durante la serata sarà ufficializzata la donazione, recentemente approvata dall'ASL Toscana Centro, di un sofisticato software per la gestione di un manichino robotizzato, indispensabile per garantire la formazione continua e l'aggiornamento del personale sanitario, medico e infermieristico, dell'Unità Operativa di Pediatria dell'Ospedale di Empoli, diretta dal Prof. Roberto Bernardini.

Saranno inoltre raccolti fondi per altre necessità dello stesso Ospedale, vuoi per la stessa Pediatria che per l'U.O. di Rianimazione diretta dal Dott. Rosario Spina. Durante la cena saranno inoltre date informazioni circa le recenti indicazioni formulate dalla Regione Toscana per la prevenzione vaccinale delle Meningiti. La serata, comunque all'insegna della leggerezza e convivialità, sarà allietata dalla Live Music dell'Italian Rock Band.

L'appuntamento è dunque per Sabato 17 Ottobre alle ore 20 presso il Circolo di Lazzeretto, Via 2 Settembre 167. Viste le numerose richieste si consiglia di prenotare telefonando allo 0571587167. Costo della cena € 25 comprensive di antipasto toscano, pizza a scelta, dolce, acqua e vino

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