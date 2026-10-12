Lutto per la scomparsa di Vittorio Paccosi, padre del vescovo di San Miniato

La zona del Cuoio, San Miniato e la provincia di Pisa piangono la scomparsa di Vittorio Paccosi, padre del vescovo Giovanni, venuto a mancare all'età di cento anni.

"La Diocesi di San Miniato si stringe al Vescovo Giovanni, con l'affetto e la preghiera, per la morte del babbo Vittorio", scrivono dalla Diocesi in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, seguito da centinaia di commenti di cordoglio. Tra un mese, a novembre, Paccosi avrebbe compiuto 101 anni.

Come informa la Diocesi, tramite la propria pagina Facebook, il funerale sarà celebrato mercoledì 14 ottobre alle ore 10, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo martire a Orentano, nel comune di Castelfranco di Sotto (PI). La tumulazione avverrà nel cimitero monumentale dell’Antella (Bagno a Ripoli), nello stesso giorno. "La salma di Vittorio Paccosi sarà esposta a partire dalle ore 15 di quest’oggi, presso la cappella della Rsa Madonna del Rosario (struttura prospiciente alla chiesa parrocchiale), in via Della Chiesa 62, sempre a Orentano e secondo i seguenti orari: oggi fino alle 22.30, domani - martedì 13 ottobre - dalle 8 alle 22.30. Stasera alle 19 nella chiesa di San Lorenzo a Orentano verrà recitato un Rosario di suffragio".

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