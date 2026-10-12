Lutto per la scomparsa di Vittorio Paccosi, padre del vescovo di San Miniato

Cronaca San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile
Vittorio Paccosi (Foto da Facebook Diocesi di San Miniato)

Avrebbe compiuto 101 anni tra un mese. Il cordoglio della Diocesi

La zona del Cuoio, San Miniato e la provincia di Pisa piangono la scomparsa di Vittorio Paccosi, padre del vescovo Giovanni, venuto a mancare all'età di cento anni.

"La Diocesi di San Miniato si stringe al Vescovo Giovanni, con l'affetto e la preghiera, per la morte del babbo Vittorio", scrivono dalla Diocesi in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, seguito da centinaia di commenti di cordoglio. Tra un mese, a novembre, Paccosi avrebbe compiuto 101 anni.

Come informa la Diocesi, tramite la propria pagina Facebook, il funerale sarà celebrato mercoledì 14 ottobre alle ore 10, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo martire a Orentano, nel comune di Castelfranco di Sotto (PI). La tumulazione avverrà nel cimitero monumentale dell’Antella (Bagno a Ripoli), nello stesso giorno. "La salma di Vittorio Paccosi sarà esposta a partire dalle ore 15 di quest’oggi, presso la cappella della Rsa Madonna del Rosario (struttura prospiciente alla chiesa parrocchiale), in via Della Chiesa 62, sempre a Orentano e secondo i seguenti orari: oggi fino alle 22.30, domani - martedì 13 ottobre - dalle 8 alle 22.30. Stasera alle 19 nella chiesa di San Lorenzo a Orentano verrà recitato un Rosario di suffragio".

Notizie correlate

Palaia
Cronaca
12 Ottobre 2026

La Zona del Cuoio in lutto per la morte di Gerry Bagni

Un’intera comunità si stringe nel dolore per la scomparsa di Gerry Bagni, morto a 50 anni. Originario di Palaia, residente a San Romano (Montopoli in Val d'Arno), lavorava a Ponte [...]

San Miniato
Cronaca
7 Ottobre 2026

Incendio in un appartamento alla Catena, salvati due cani

Un incendio è avvenuto alle 12 circa alla Catena (San Miniato) lungo la via Tosco Romagnola Est. Le fiamme si sono sviluppate nel locale cucina di un appartamento posto al [...]

Castelfranco di Sotto
Cronaca
5 Ottobre 2026

Arrestato per spaccio alle Cerbaie un pluripregiudicato recidivo

Un cittadino marocchino pluripregiudicato e recidivo è stato arrestato dalla Guardia di finanza nell'area boschiva delle Cerbaie, nel territorio di Castelfranco di Sotto, con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

torna a inizio pagina