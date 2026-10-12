Presunto ordigno bellico trovato ad Arezzo, intervengono gli artificieri

Domani mattina, martedì 13 ottobre, intorno alle 9 gli artificieri interverranno ad Arezzo per il brillamento del presunto ordigno bellico rinvenuto nel parcheggio della chiesa di San Marco alla Sella.

L'operazione consentirà di mettere in sicurezza l'area e di neutralizzare il residuato, che potrebbe risalire alla Seconda guerra mondiale. L'oggetto è stato ritrovato ieri, nel pomeriggio di domenica 11 ottobre, durante una festa parrocchiale sotto una siepe nella parte esterna del piazzale, dove sono in corso lavori alla rete idrica. Scattata la segnalazione sono intervenuti i carabinieri che hanno delimitato una porzione del parcheggio, transennando l'area interessata.

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