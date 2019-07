Fucecchio, Marco Padovani risponde alla Lega

Marco Padovani, presidente del consiglio comunale, risponde alla Lega sulla mancata convocazione alla riunione in prefettura.

La Lega non ha nulla da temere dal modo in cui esercito il mio ruolo, replica il Presidente del Consiglio Padovani.

Le domande di attualità presentate dalla Lega – Salvini Fucecchio alla vigilia dell’ultimo consiglio comunale non sono state accolte perché carenti dei requisiti richiesti.

Infatti esse riguardavano incontri istituzionali tenutisi tra Il Sindaco, suoi delegati o incaricati in materie attinenti alla sicurezza, e la Prefettura.

Incontri di cui è giusto riconoscerne l’importanza, che però non va confusa con quei “fatti recenti di competenza comunale e di particolare importanza e urgenza” che da regolamento rappresentano il presupposto indispensabile per l’accoglimento delle domande di attualità.

In altri termini i Consiglieri della Lega hanno confuso l’importanza degli argomenti sulla sicurezza che, con un confronto continuo e costante, vengono sviscerati in tavoli di confronto ordinari tra i rappresentanti del Comune e della Prefettura, con l’urgenza, che nel caso di specie non sussiste.

I Consiglieri Comunali, come anticipavo nella mia nota incriminata indirizzata ai richiedenti prima del Consiglio Comunale, potranno invece approfondire la medesima tematica sulla sicurezza, come da regolamento comunale, nell’apposita commissione consiliare di prossima costituzione e, se lo riterranno opportuno, potranno portare poi il dibattito in Consiglio con un’interrogazione.

Marco Padovani

