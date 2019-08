Minacce al prete di Bassa, il sindaco Rossetti: "Attivati i servizi sociali"

Il caso del 26enne che ha minacciato don Policarpo a Bassa ha scosso due volte Cerreto Guidi tra la fine di luglio e l'inizio di agosto. A tal proposito il sindaco Simona Rossetti ha deciso di dire la sua sulla questione.

"È fare chiarezza sul fatto che l’Amministrazione comunale, viste le segnalazioni dei cittadini di Bassa che ci comunicavano che, da giorni, un richiedente asilo dormiva su una panchina, si era informata se fosse un ospite di un nostro Centro Straordinario di Accoglienza. La Misericordia di Cerreto Guidi, gestore del C.A.S., ci comunicava che, in effetti, si trattava di un loro ospite, a cui erano state, di recente, revocate le misure di accoglienza, provvedimento notificato dai Carabinieri di Cerreto Guidi al diretto interessato.

La legge vigente, in questi casi, non mette a disposizione dei C.A.S. e dei Comuni interessati alcuno strumento per gestire i soggetti usciti dai Centri, quindi, essere fuori da un Centro di accoglienza significa essere per la strada, come in questo caso; l’amministrazione comunale, comunque, si è attivata con i servizi sociali per definire un percorso di presa in carico sociale ed assistenziale.

Dal momento che dobbiamo muoverci in conformità alla normativa in materia, credo, però, ci si debba coordinare al meglio, per la tutela della nostra cittadinanza e del soggetto stesso, attraverso l’attivazione di tutti i servizi coinvolti.

In questo frangente, si sono verificati i due episodi riportati dalla cronaca locale, per i quali è stato necessario l’intervento dei Carabinieri, con il successivo accompagnamento del soggetto uscito dal Centro di accoglienza presso la struttura di Sollicciano, dalla quale, però, è stato comunque rilasciato.

L’Amministrazione comunale ha convocato un incontro, per definire le azioni per la presa in carico del richiedente asilo, alla presenza dei Carabinieri, dell’Assistente sociale, della U.O. Psichiatria dell’Ospedale di Empoli, della Misericordia, del SER.D. dell’Asl di Empoli, e la Prefettura è tenuta costantemente aggiornata sulle iniziative intraprese”.

