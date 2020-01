Vibac, Rossi a Vinci: il dramma di 120 lavoratori "in sospeso nel vuoto"

Si parla non a caso di tragedia di dramma personale e familiare, di una situazione inconcepibile e insostenibile. La vicenda della Vibac di Mercatale di Vinci sta finendo sul tavolo della regione e per lunedì è prevista una riunione al tavolo con i sindacati e i rappresentanti delle RSU. Ma oggi è un giorno speciale. Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi è infatti presente all'assemblea dei lavoratori per dire la sua e ascoltare le testimonianze dei 120 che rischiano la messa in mobilità e la chiusura dello stabilimento . A fianco a lui Giuseppe Dentato, rappresentante filctem Cgil, che incita le maestranze a non mollare proprio ora nonostante le difficoltà e il senso di smarrimento che caratterizza ognuno dei lavoratori. "Ho sentito dire che c'è chi ancora non ha avuto il coraggio di raccontare questa vicenda a casa - spiega Dentato -, questo non è concepibile". Fuori dai cancelli i cori e le grida sono tante, ma quando si chiedono dettagli sulla propria situazione personale non mancano le lacrime. Il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia, affiancato dai colleghi dell'Empolese che lo supportano a livello di Unione dei Comuni questa vicenda, ha chiesto che l'azienda venga a parlare di persona a qualsiasi tavolo e che, essendo una multinazionale, prosegua non chiudendo lo stabilimento di Vinci ma rivedendo la sua posizione a livello complessivo, con la solidarietà di tutti i lavoratori a livello nazionale. Nei corridoi delle stanze vuote dell'azienda è vicino i macchinari echeggia il senso di smarrimento dopo che nel 2011 ci fu il passaggio all'interno della multinazionale vibac. Un anno e mezzo fa la riorganizzazione e ristrutturazione dell'azienda venne fatta attraverso il concreto sostegno dei lavoratori che seguirono l'azienda in vista di un rilancio. Dietro la sigla Vibac come fu per la Bekaert non c'è solo un acronimo per indicare il tipo di lavorazione e di prodotto finito punto. C'è invece tutto un mondo di famiglie di vite al momento sospese nel vuoto, come ha affermato il presidente Rossi, che chiedono una risposta e lo fanno tutti insieme. Rimane lo sconforto per il comportamento assunto dai vertici dell'azienda, che senza parlare di persona ma con una lettera, ha voluto informare di una decisione così importante è drastica . Il fatturato dell'azienda di Mercatale è di 50 milioni di euro ed è anche grazie a tutti 120 lavoratori se ogni anno è riuscita a entrare in questi grandissimi numeri, spiega Dentato. Non finisce certo qui, ma la vicenda dovrà avere rilievo nazionale e dovrà essere sulla stampa ogni giorno per dare un esito favorevole ai lavoratori e alle loro famiglie.

Elia Billero

