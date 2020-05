Dramma in streaming, incontro sulla sicurezza con il procuratore Crini

Alessandro Crini

Era previsto per il 14 marzo l'incontro al pubblico con il procuratore capo di Pisa Alessandro Crini a San Miniato, ospite del Dramma Popolare. Quell'evento, dal titolo 'La sicurezza tra legalità e aspettative sociali', verrà recuperato sabato 16 maggio, alle 17.30, in diretta streaming su Facebook, all'indirizzo: www.facebook.com/atuttolive.

Il programma prevede i saluti delle autorità (il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, il vescovo monsignor Andrea Migliavacca), l'introduzione del presidente della Fondazione Istituto Dramma Popolare Marzio Gabbanini e l'intervista al procuratore Crini coordinata dal giornalista Carlo Baroni.

Il Dramma Popolare, da sempre vicino al pubblico, ha dovuto rivedere la sua programmazione di eventi a causa della pandemia. "Anche se avevamo tutto pronto, quest'anno non potremo tenere lo spettacolo centrale come ogni anno - spiega il presidente Gabbanini - non mancheremo però di essere presenti in piazza del Duomo durante la settimana che va dall'anteprima alle repliche. Cercheremo soluzioni adeguate per occupare lo spazio con iniziative che facciano sentire la presenza del Dramma popolare".

In merito all'evento del 16 maggio, Gabbanini spiega: "La sicurezza è il tema fondamentale e il filo conduttore del Dramma Popolare del 2020. Abbiamo già svolto iniziative sulla sicurezza dei bambini (Favole al telefono), sulla sicurezza sul lavoro (incontro con De Masi). Ora era tempo della sicurezza sociale. Era tutto pronto per il 14 marzo, invece i Dpcm hanno impedito le iniziative al pubblico. Abbiamo deciso di riproporlo con il dottor Crini, un personaggio di tutto rilievo. Nella sua carriera ha affrontato i delitti del mostro e lo sconvolgente attentato di via de’ Georgofili del 27 maggio 1993. Siamo onorati di ospitare una persona di questo livello".