Idee innovative per Livorno, il progetto per la ripresa economica e sociale della città

Tutti i cittadini livornesi possono offrire il proprio contributo di idee innovative, e vederle poi realizzate, per aiutare la ripresa economica e sociale della città.

Tutto ciò grazie al portale HumanValor, una realtà all’avanguardia che fa incontrare domanda e offerta d’idee, mettendo in contatto chi ha le idee con chi le può realizzare, creando valore per tutti i soggetti coinvolti e, soprattutto, per la comunità.

HumanValor mette le proprie competenze a disposizione per aiutare le persone e le loro attività a ripartire, nel minor tempo possibile.

C’è bisogno di proposte e intuizioni che abbiano una valenza sociale, che migliorino la vita delle persone o la realtà economica del territorio.

Per le migliori idee selezionate sono previsti, oltre a percorsi realizzativi, anche riconoscimenti simbolici, che possono consistere in servizi gratuiti di sviluppo del progetto, fino alla redazione di un vero e proprio Business Plan.

L’iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi da HumanValor all’Amministrazione comunale.

All’incontro hanno partecipato l’assessore al lavoro, sviluppo economico e innovazione Gianfranco Simoncini, il funzionario comunale Marco Bennici e Lorenzo Bugliesi in rappresentanza di HumanValor.

Per partecipare a questa “call for ideas” per Livorno basta registrarsi sul sito www.humanvalor.com/ideeperlivorno e seguire le indicazioni.

Le idee possono essere presentate entro la prima settimana di luglio (l’iniziativa, partita a maggio, avrebbe dovuto concludersi il 5 giugno, ma in considerazione dell’emergenza da Covid-19 è stata prorogata).

“In un momento come questo – dichiara l’assessore Simoncini – abbiamo bisogno di idee a favore dello sviluppo del territorio livornese. Come Comune ci siamo resi disponibili a partecipare all’evento conclusivo dell’iniziativa, quello di restituzione delle idee alla città. Inoltre accoglieremo e valorizzeremo idee che riguardino, nello specifico, l’Amministrazione comunale”.

L’iniziativa è sostenuta da un considerevole numero di soggetti pubblici e privati: Fondazione Livorno, CTT, Unicoop Tirreno, CNA, Etra Comunicazione, Itinera, Cdo Toscana, Eos Fitness, Sons of the Ocean, Cantiere Lorenzoni, LVM Motori Marini, Livorno 2020 – TEDxLivorno, Selvatica, Fisiosport Livorno, Andrea Dani Photography, Elisa Heusch Photography, Autismo Livorno Onlus, Aumm’Aumm, ADM Acustica, Family Partner, Martini Gioielli, Studio MM, Logistica & Distribuzione, Centroservizimmobiliari, Marco Ferri Photo.

Altri soggetti del territorio che volessero aggregarsi, possono farlo.

Le idee possono essere descritte in qualsiasi modo, tramite testi, audio, video o immagini.

Per strutturare al meglio le idee basta provare a rispondere a queste quattro semplici domande:

Quale bisogno soddisfa la mia idea?

In che modo lo soddisfa?

Quali vantaggi porta e quali difficoltà applicative può avere?

Come può essere realizzata?

Le idee possono aiutare a migliorare la vita e il business in una di queste categorie:

1. Arte e Intrattenimento, Cultura e Turismo, Ambiente e Sport;

2. Logistica, Trasporti, Organizzazione, Porto;

3. Tecnologia, Informatica, App, Integrazione sociale;

4. Educazione e Lavoro, Attività lavorative, Business.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a info@humanvalor.com

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa