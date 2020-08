Visita di Salvini, Lega Empoli: "Tono di sufficienza del sindaco, si prenda una camomilla"

L’imminente visita di Salvini ad Empoli sta creando grande agitazione in città. Tanto da aver spinto il Sindaco Barnini ad intervenire sui social con un tono di sufficienza che, pur volendo mascherare attraverso l’ironia il proprio disappunto, rivela l’arroganza tipica di certi amministratori del Pd abituati a considerare il territorio che gestiscono come cosa loro. Un Sindaco infatti non dovrebbe permettersi di dire «accogliamo ANCHE Salvini», quasi fosse una gentile concessione. Empoli non è in Corea del Nord ma in Italia, dove la Costituzione garantisce a tutti libertà di spostamento oltre che di pensiero e parola. Dal Sindaco Barnini ci saremmo semmai aspettati una ferma condanna dell’annunciato boicottaggio della venuta di Salvini da parte dei soliti facinorosi dei centri sociali che ad Empoli fanno capo a Csa Intifada (un nome che è già un programma), specie dopo aver retoricamente affermato che la nostra è «una città democratica capace di confrontarsi con tutti». Perché a certe dichiarazioni di principio bisognerebbe far seguire i fatti, prendendo pubblicamente le distanze da chi, con la violenza, vorrebbe tacitare e limitare voci e diritti dell’opposizione. Detto questo, ringraziamo comunque il sindaco, signora Brenda Barnini, per il gentile invito a gustare gli ottimi bomboloni del Gaggioli. Ci permettiamo solo di ricambiare la cortesia suggerendole una buona camomilla.

Paolo Amato, Commissario della Sezione della Lega dell’Empolese-Val d’Elsa.

Alessandro Scipioni, Segretario Provinciale della Lega.

Andrea Picchielli, Capogruppo della Lega in Consiglio Comunale.