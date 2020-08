Coronavirus, nuovo positivo dal caso Seven Apples: è di San Miniato

C'è un nuovo positivo al Covid-19 residente a San Miniato ed è da collegare al cluster della discoteca Seven Apples di Marina di Pietrasanta. Si tratta di un giovane, come ha scritto il sindaco Simone Giglioli.

Il positivo è sanminiatese ma in questo momento sta trascorrendo l'isolamento a Pietrasanta.

Giglioli ha scritto: "Non c'è da allarmarsi ma nemmeno da abbassare la guardia. Stiamo tornando alla normalità ma facciamolo con tutte le cautele del caso. Mi rivolgo in particolare ai giovanissimi, che più di tutti hanno sofferto il lockdown: uscite, divertitevi, state insieme ma fate attenzione, cercate di mantenere le distanze, evitate gli assembramenti, indossate sempre la mascherina. Non rispettare queste semplici regole potrebbe portarci verso un autunno difficile".