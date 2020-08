Verdi Castelfiorentino: "Comune rimetta panchine in piazza del Popolo"

Ancora una volta i Verdi di Castelfiorentino tornano a chiedere l'installazione delle panchine in piazza del Popolo.

Per due panchine

In Castello alto, da anni, ma in particolare da oltre un anno, se pure lentamente si vanno perdendo i luoghi d'incontro, dal bar alla bottega di generi alimentari e le rimanenti attività si contano con le dita di una mano.

Con i recenti rifacimenti da parte del Comune, in piazza del Popolo abbiamo dovuto constatare anche la rimozione delle uniche due panchine in legno, esteticamente apprezzabili e comode per chi vi sedeva.

Abbiamo chiesto più volte, come Verdi-Europa Verde, che le due panchine fossero di nuovo posizionate accanto al fontanello della Collegiata dei Santi Lorenzo e Leonardo.

Le due panchine erano l'ultimo luogo d'incontri per giovani e meno giovani: da mesi purtroppo non si può sostare a meno che non si decida, per un momento di relax, di sedere sugli scalini della chiesa o della piazza oppure di appoggiarsi con le spalle al muro della chiesa.

Non ci si riposa più: perché non si riportano le panchine, si chiedono in particolare i più anziani, ma una risposta chiara e definitiva non c'è stata e il tempo passa.

Agosto è il mese delle ferie ma non per tutti, causa Covid ma anche per economie familiari sempre più deboli, incontrarsi e riposarsi sulle panchine è uno dei modi per alleggerire anche momenti di solitudine come condividere una parola, uno sguardo, un silenzio complice con chi si conosce senza chiedere niente ma solo per riposarsi e godere un momento più fresco all'ombra della chiesa, è qualcosa che piace.

Sappiamo quanto le "panchine social" siano diffuse: quelle del disigner danese Jeppe Hein o le newyorkesi Tazzapanche, quelle a "sedere di bottiglia" del designer Marteen Pauwelyn o le "panchine dell'amicizia" o "la Twitter panchina".

I Verdi-Europa Verde chiedono qualcosa di più semplice: dare un'occhiata nei magazzini del cantiere per recuperare e posizionare e in piazza del Popolo due panchine, potrebbe essere un segno di intelligenza politica e di rispetto per le persone di Castello Alta e dei turisti di passaggio, in attesa di non sappiamo quale intervento innovativo che permetta di sedersi comodamente.

Fonte: Verdi-Europa Verde