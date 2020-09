Use Rosa, 'stress test' contro la Virtus Bologna

Campi invertiti, stesso avversario: la Virtus Bologna. La nuova uscita amichevole della Scotti in questo pre-campionato ha visto le ragazze di Alessio Cioni misurarsi ancora una volta con le emiliane che, come accaduto nella prima gara, hanno vinto per 53-63. Al di là del punteggio, le biancorosse non hanno soddisfatto le aspettative di coach Alessio Cioni che, come suo solito, non nasconde che la gara non gli è piaciuta.

"E' stata una partita strana - attacca - l'abbiamo giocata molto bene nel primo e nel terzo tempino e molto male negli altri. Con questi alti e bassi la lettura non è facile ma, se guardo alle due gare insieme, non posso essere soddisfatto. In questi giorni abbiamo lavorato per correggere situazioni tecniche e mentali che non erano andate bene la prima volta e quindi mi aspettavo di vedere poi cambiamenti in campo. Così non è stato e quindi i passi in avanti che ti aspetti in queste gare non ci sono stati. Abbiamo fatto una partita in fotocopia e non va bene".

"Per questo - prosegue - pur con tutte la cautele dettate dal fatto che siamo ancora in pre-campionato, stavolta guardo il bicchiere mezzo vuoto e quindi sabato prossimo con Lucca mi aspetto di vedere una squadra diversa che sia in grado di porre attenzione su quanto avevo chiesto. Anche perchè sarà l'ultima amichevole prima del debutto ufficiale del 24 contro Venezia e quindi voglio vedere che la squadra fa progressi nella tabella di marcia che ci siamo dati". "Ci sono stati anche aspetti positivi - conclude il coach - in alcuni momenti abbiamo fatto vedere che possiamo avere una solidità difensiva importante ed abbiamo migliorato l'equilibrio sul coprire il contropiede, ma non sono sufficienti. Possiamo fare sicuramente di più".

Sabato, come detto, la Scotti torna in campo alle 18 al Pala Sammontana per affrontare, sempre a porte chiuse, Lucca in una nuova amichevole.

Il tabellino delle biancorosse:

Use Rosa Scotti - Virtus Segafredo Bologna

53-63

Ruffini 2, Premasunic 14, Lucchesini 3, Chagas 11, Baldelli 6, Francalanci, Malquori, Ravelli 5, Manetti, Narviciute 4, Aramini, Mathias 8, Antonini. All. Cioni (ass. Cesaro/Ferradini)

Parziali: 17-13, 10-23, 16-6, 10-21

Fonte: Use Basket Empoli