L'Use Rosa Scotti fa tre su tre esterno, coach Cioni: "Vittoria di squadra, brave tutte"

L’Use Rosa Scotti che stupisce, quella capace di un bel tre su tre esterno, quella che comunque non si esalta ben sapendo che la strada è ancora lunga, quella che ora ha in testa di regalare anche la prima gioia ai tifosi di casa nel match che nel prossimo fine settimana l’attende al Pala Sammontana contro la Spezia. Nelle parole di coach Alessio Cioni c’è spazio per tutto, a partire dalla comprensibile soddisfazione.

“Siamo contenti della prestazione – attacca – anche se abbiamo avuto un brutto approccio difensivo che ha fatto sì che la nostra partita iniziasse di rincorsa. Appena abbiamo cominciato a difendere le cose sono andate meglio. Le ragazze sono state brave a non perdere la testa sullo 0-9 ma è evidente che dobbiamo fare di tutto perché questo non risucceda. Dal quinto minuto in poi abbiamo giocato una buona gara e sono soddisfatto di tutte. Chiunque è entrato in campo ha dato il proprio contributo ed il fatto che sia stata una vittoria di squadra è sicuramente uno degli aspetti più positivi che ci resta dalla trasferta di sabato. Vincere su quel campo non era facile e questi due successi esterni sono molto importanti. Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima sfida che sappiamo essere difficile, come tutte del resto”.

Per quanto possa servire di questi tempi, anche la classifica sorride alle biancorosse che, con i loro sei punti, sono appena dietro all’imbattuta Galli San Giovanni Valdarno, proprio come la Cestistica Spezzina che domenica sfiderà Ruffini e compagne. Questo per dire che il tempo di festeggiare la doppia vittoria esterna è finito. Si guarda avanti.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

